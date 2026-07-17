Vientos desatan más de 70 incendios y bomberos ruegan no quemar basura

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) emitió un llamado a la ciudadanía para frenar cualquier tipo de quema, ya sea de basura domiciliaria, pastizales o campos de producción. La combinación de una baja humedad y ráfagas de viento que alcanzan los 90 km/h en varios puntos está provocando una crisis de incendios forestales a gran escala.

El capitán Marco Almada, vocero de la Comandancia Nacional del CBVP, confirmó que se emitió una circular institucional que obligatoria a que todos los cuarteles del país refuercen sus guardias operativas durante los próximos tres días para dar abasto a las emergencias.

Combates en el Chaco y en el Cerro Koi

Según relató Almada, uno de los operativos recientes fue entre la noche del jueves y la mañana de este viernes en el Chaco. Un incendio forestal avanzó rápidamente y amenazó las instalaciones de una conocida escuela de la zona.

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Los bomberos trabajaron arduamente desde las 23:00 hasta las primeras horas de la mañana para evitar que la institución educativa fuera consumida por el fuego.

Por otra parte, se reportó además que la reserva natural del Cerro Koi, en Areguá, también fue afectada por las llamas. Gracias a la rápida intervención de tres dotaciones de bomberos de las compañías de Capiatá, Itauguá y Areguá, el fuego pudo ser controlado tras horas de combate, evitando una catástrofe ecológica.

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El peligro mortal de una sola chispa

Las condiciones del tiempo actuales actúan como un combustible perfecto para la expansión de las llamas, según reportó Almada. E

“Un fuego que empieza como algo pequeño y controlado en el patio de una casa, debido al viento vuela a otros sectores, se sale de control en minutos y termina poniendo en peligro a poblaciones”, expresó el capitán Almada.

Las autoridades instan a la ciudadanía a tomar conciencia de que un segundo de irresponsabilidad puede costar vidas y pérdidas materiales.