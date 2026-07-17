Doná juguetes por el Día del Niño: Minna relanza tradicional campaña

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) puso nuevamente en marcha su Banco de Juguetes, una iniciativa que activa cada año para acompañar las celebraciones del Día del Niño y la Niña. La propuesta busca sumar donaciones para que más niñas y niños accedan a juegos durante los festejos previstos en varias zonas del país.

En esa línea, la institución reivindica el papel de los juguetes y materiales lúdicos como un “soporte” que influye en el desarrollo integral. La iniciativo, por lo tanto, no es únicamente un gesto solidario, sino una herramienta para ampliar oportunidades de juego en un momento significativo del calendario infantil.

Qué se recibe y qué queda fuera

De acuerdo con la convocatoria oficial, el Banco de Juguetes recibe juguetes nuevos o usados, siempre que estén en buen estado. La campaña incluye también juegos de mesa y libros de cuentos; la consigna es darles una “segunda oportunidad” a objetos que ya no se utilizan para convertirlos en una fuente de disfrute para otros niños y niñas.

No obstante, hay un criterio explícito sobre el tipo de donación aceptada, ya que el Ministerio solicita que los juguetes no sean bélicos.

Dónde donar: sede central y puntos habilitados

El Minna informó que las donaciones pueden acercarse a su sede central, ubicada en Ayolas esquina Oliva, y también a otros puntos habilitados: las Oficinas Regionales del Ministerio y el San Lorenzo Shopping, donde se dispusieron espacios de recepción.

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