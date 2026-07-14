Gobierno de Peña presenta los “bibliobuses”: en qué consisten

Hoy en la explanada del litoral del Palacio de Gobierno se realizó el lanzamiento de los bibliobuses del gobierno, que forman parte del Programa Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “Semillas del Futuro”, con el que se plantea acercar oportunidades de aprendizaje, lectura, juego y estimulación a niñas y niños desde los primeros años de vida, fortalecer el acompañamiento a las familias y ampliar la presencia del Estado en el territorio.

Según indicaron durante el lanzamiento, los bibliobuses recorrerán los 17 departamentos y brindarán servicios como biblioteca infantil, materiales didácticos, juegos, recursos para estimulación temprana y actividades artísticas, además de brindar orientación a madres, padres y cuidadores, en las zonas donde no llegan los centros de atención a la primera infancia.

Leticia Ocampos, Primera Dama de la Nación, afirmó que con la inauguración del primer centro de atención a la primera infancia hace unos meses, tras más de tres años en el gobierno, se percataron que detrás de cada niño hay una historia y una familia entera que necesita acompañamiento y presencia del Estado con la que no cuentan actualmente.

“Entendimos que no todos los niños viven cerca de un centro de atención a la primera infancia, que muchas familias están lejos y que hay comunidades a las que todavía tenemos que llegar. Por eso nació esta idea de los Bibliobuses. Cada uno de ellos va a llevar historias, juegos, aprendizaje y espacios para compartir. Va a llevar momentos que fortalecen los vínculos entre padres e hijos y experiencias que van a acompañar el desarrollo de nuestros niños en una etapa decisiva de su vida”, aseguró.

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Peña criticó ausencia de gobernador liberal

Por su parte, durante su intervención, el Presidente de la República, Santiago Peña, enfatizó que el proyecto de los bibliobuses forma parte de la descentralización del gobierno para que acompañen los 50 centros de atención integral a la primera infancia construidos en los 17 departamentos y en capital.

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Recordó que los bibliobuses se financiaron con parte de los US$ 650 millones anuales que forman parte del acuerdo tarifario de US$ 19,28 por Kw/h entre Paraguay y Brasil establecido en mayo de 2024 por la cesión de energía de la Itaipú Binacional y que se integran como parte de sus fondos sociales.

Si bien durante su discurso aseguró que ningún departamento y ningún gobernador sería ignorado por el gobierno, indistintamente del signo político, destacó la presencia de los representantes del Partido Colorado y criticó la ausencia del Gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, quien es del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y potencial candidato de la chapa presidencial opositora del 2028.

“Hoy quiero destacar la presencia del gobernador del departamento de Itapúa. Te agradezco mucho, Javier, junto con todos los gobernadores, representantes del Partido Colorado. Lamento que una vez más el gobernador del departamento de Central no esté acompañando, pero de todas maneras le vamos a enviar un bibliobús también para el departamento Central”, concluyó.