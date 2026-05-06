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06 de mayo de 2026 a la - 02:20

Con música y emoción, desde el CEC, rinden homenaje a Mangoré a 141 años de su natalicio

María Paz Cubells sentada en una silla, tocando guitarra acústica con cabello rizado y atuendo oscuro en un escenario profesional.
María Paz Cubells interpretó dos grandes obras del insigne guitarrista Agustín Pío Barrios Mangoré: Confesión y London Karé.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El Centro de Educación Creativa de esta localidad retomó, tras varios años de pausa, el concierto de guitarra clásica, en esta ocasión en homenaje al insigne guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios “Mangoré”, al cumplirse 141 años de su natalicio. El evento se llevó a cabo en el auditorio que lleva su nombre y contó con la participación de músicos locales y de otras regiones.

Por Jesús Riveros

Un día como hoy, pero hace 141 años, nacía en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, el guitarrista y compositor universalmente reconocido, Agustín Pío Barrios “Mangoré”.

En este contexto, el Centro de Educación Creativa (CEC) reactivó, tras varios años de pausa, su tradicional concierto de guitarra clásica en homenaje a Mangoré.

La velada se distinguió por la destacada participación de artistas locales y de otras ciudades, quienes lograron emocionar y deleitar al público con interpretaciones de obras de Barrios y de otros grandes autores.

Luz Alegre sentada, tocando guitarra con expresión concentrada, en un escenario de madera, vestida de negro.
Luz Alegre también deleitó con su arte al público presente durante el concierto homenaje por los 141 años del natalicio de Mangoré.

La apertura estuvo a cargo de la sanjuanina María Paz Cubells, quien interpretó dos obras de Mangoré: Confesión y London Karapé. Posteriormente, subió a escena la artista local Luz Alegre, con Vals Opus 8 N° 4, de Agustín Barrios, y Mirándote, de Eduardo Martín. Ambas recibieron una cálida ovación del público presente, que respondió con prolongados aplausos en este emotivo homenaje.

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Entre los artistas invitados se destacó Vito Kruger, quien interpretó obras de su autoría como Nostalgia y Un chamamecito para Malena, además de Aire Sureño, de Mangoré.

También formó parte de la noche Osvaldo Loup, con Florinda (vals) de Quirino Báez Allende y Julia Florida (barcarola), una de las piezas más emblemáticas de Barrios.

El broche de oro estuvo a cargo de Lázaro Barni, quien con gran maestría interpretó algunas de las más reconocidas obras del universal Mangoré, como Preludio en Do menor, Gavota al estilo antiguo, Medallón antiguo, Las abejas y Allegro sinfónico, desatando una profunda emoción en el auditorio.

El evento se desarrolló en el auditorio que lleva el nombre del ilustre guitarrista, inaugurado el 12 de octubre de 2025 como símbolo de la cultura local y en homenaje a Mangoré.

Músico en traje oscuro tocando guitarra en un auditorio con retrato de Mangoré al fondo.
Vito Kruger también se hizo presente desde otra localidad para rendir homenaje a Mangoré.

Durante la jornada, los artistas que pasaron por el escenario expresaron su alegría y emoción por interpretar obras de Barrios y de otros grandes autores, en una noche cargada de arte, memoria y sentimiento.

El presidente de la comisión directiva del CEC, el artista plástico Juan de Dios Valdez, expresó con visible emoción que, tras varios años de pausa, la institución volvió a dar vida a una de sus actividades más tradicionales: el homenaje a Mangoré, iniciativa impulsada por su fundadora, Rumilda Marín.

“Estamos muy contentos con esta actividad, con la que retomamos los conciertos de guitarra clásica impulsados por el CEC y, en esta ocasión, con un homenaje por los 141 años del natalicio de Agustín Barrios Mangoré, una tradición instaurada por la fundadora Rumilda Marín, quien la realizaba en dos fechas: el natalicio y el aniversario de fallecimiento del artista”, indicó Valdez.

Asimismo, agregó que esta actividad es una segunda etapa de la reactivación del CEC, la cual consiste en retomar las actividades culturales y sociales de la comunidad sanjuanina y, en esta ocasión, rendir homenaje a un insigne guitarrista que llevó en alto el nombre de Paraguay y de San Juan Bautista, Misiones.