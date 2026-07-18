A Todo Pulmón buscará a los “Colosos de la Tierra”

El objetivo principal de la campaña es, además de buscar a los árboles más grandes del país, que las comunidades se animen a visibilizar y compartir las historias de aquellos árboles que forman parte de la vida de sus familias, barrios o ciudades.

Las postulaciones se reciben a través de la página web atodopulmon.org y hay tiempo para postular a los candidatos hasta el miércoles 12 de agosto.

Posteriormente, durante el mes de septiembre, se realizarán las tradicionales expediciones y caravanas que recorrerán el país para conocer a los árboles finalistas de cara a la gran premiación que se celebrará en octubre.

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Las categorías de Colosos de la Tierra

En la edición número 15 de Colosos de la Tierra, estas son las categorías:

Árbol más grande del Paraguay: Destinado a árboles de especies nativas (con un mínimo de 20 metros de altura o 3 metros de circunferencia) de la Región Oriental y Occidental.

Árbol más grande de las Áreas Silvestres Protegidas: Un reconocimiento especial para los Colosos nativos custodiados dentro de los parques nacionales y reservas del SINASIP.

Árbol de mi comunidad: Enfocado netamente en la historia, la cultura y el valor sentimental que un árbol representa para sus vecinos, sin importar su tamaño.

Árbol de mi escuela: Diseñado para involucrar a estudiantes y docentes, premiando al árbol que da sombra y acompaña el crecimiento en instituciones educativas registradas ante el MEC.

Mejor fotografía de naturaleza: Un espacio sin edición ni inteligencia artificial para los amantes del lente, donde el protagonista absoluto es el paisaje natural del Paraguay.

“Más allá de encontrar al árbol más grande, se busca generar conciencia sobre la importancia de proteger a estos gigantes que garantizan vida y biodiversidad”, mencionan desde la organización.

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