Sociales
11 de julio de 2026 a la - 01:00

Colosos de la Tierra celebra 15 años protegiendo los gigantes naturales

Cuatro hombres bien vestidos en un evento, mostrando sonrisas, con fondo decorado y carteles de patrocinadores como Coca-Cola y Petrobras.
Paul Grimm, Osvaldo Turlan, Ezequiel García Rubín y Marcelo Sabanes. Gentileza

La iniciativa de A Todo Pulmón Paraguay Respira dio inicio a una edición histórica de “Colosos de la Tierra”, una campaña que durante 15 años impulsó la conservación ambiental y puso en valor los árboles como símbolos de identidad, historia y patrimonio natural del Paraguay. La convocatoria vuelve a reunir a comunidades de todo el país para reconocer a sus monumentos vivos.

Por ABC Color
Pelusa Rubin con chaleco negro y blusa blanca sonríe junto a un hombre de traje azul con gafas de sol, en un ambiente festivo.
Raúl Vega y Luchi García Rubín.
Una mujer con chaqueta blanca y jeans oscuros, un hombre con chaqueta azul y una mujer con suéter beige, posan con fondo decorativo vibrante.
Ana Gress, José Ayala y Karen Martínez.
Cinco personas sonrientes posan de pie en un evento decorado con flores y logos de patrocinadores, en un ambiente festivo.
Laura Quevedo, Lila Gamarra, Lidia Pérez de Molas, Carlos Irrazábal y Elizabeth Correa.
Hombre canoso con blazer marrón y mujer con abrigo claro sonríen frente a fondo floral, sosteniendo tarjetas del evento.
William Turner y Gloria Ayala.
Nora Rodríguez Norita y Bibi Landó sonríen en el evento, rodeadas de personas en vestimenta variada en un ambiente alegre.
Norita Rodríguez, Jackie Torres, Bibi Landó, Matías Villalba, Sole Rossner, Tami Paredes Reichert, Óscar Rodas y Valentina Scavone.
Hombre con barba y camisa azul junto a mujer en blusa gris, ambos sonríen en fondo decorativo de flores.
Alejandro Ruiz Diaz y Rocío Vargas.
Dos hombres en uniformes oscuros, uno con expresión seria y el otro sonriendo, posan en un fondo decorativo colorido.
Sargento Ayudante de Inf. Almidio Ruíz y el vicesargento Scott Santander.