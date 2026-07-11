Colosos de la Tierra celebra 15 años protegiendo los gigantes naturales

La iniciativa de A Todo Pulmón Paraguay Respira dio inicio a una edición histórica de “Colosos de la Tierra”, una campaña que durante 15 años impulsó la conservación ambiental y puso en valor los árboles como símbolos de identidad, historia y patrimonio natural del Paraguay. La convocatoria vuelve a reunir a comunidades de todo el país para reconocer a sus monumentos vivos.