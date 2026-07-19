¡España es campeón del mundo!: Mirá la celebración de la colectividad en Asunción

El pitazo final del árbitro desató la locura española. España es el nuevo rey del fútbol mundial tras una final que logró destronar a la selección de Argentina, vigente campeona de Qatar 2022. A miles de kilómetros del estadio, en Asunción, la colectividad española vivió el desenlace con el corazón en la boca y explotó en una celebración que quedará para el recuerdo.

El epicentro de los festejos fue la sede de la Casa de España en Paraguay, donde compatriotas se congregaron para seguir el minuto a minuto del encuentro. Al confirmarse el título, el recinto se convirtió en un mar de camisetas rojas, lágrimas y abrazos interminables entre familias enteras de inmigrantes y descendientes.

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Los festejos no se limitaron al predio de la colectividad. Vecinos de varios puntos de la capital y de otras ciudades del país reportaron explosiones de petardos, bocinazos y gritos de gol que rompieron la calma de la tarde.

Con este histórico resultado, el panorama del fútbol global se reconfigura y España borda su segunda estrella mundial oficial en la camiseta. Mientras tanto, Argentina entrega la copa.