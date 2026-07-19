Santa María de Fe celebra medio siglo de hermandad con Hays, Estados Unidos

La historia de este vínculo comenzó en 1975, cuando Mica de Merzan viajó a Estados Unidos. Durante una visita oficial a la ciudad de Hays, compartió la historia del Paraguay y, especialmente, el legado de las Misiones Jesuíticas de Santa María de Fe.

Su relato despertó el interés de las autoridades locales, quienes posteriormente la invitaron a conocer la comunidad. A partir de ese encuentro se formalizó el hermanamiento entre ambas ciudades y nació una cooperación que marcaría la historia de la comunidad misionera.

La profesora Cayetana Maidana de Maidana, una de las fundadoras del Comité de Ciudades Hermanas, recordó que durante aquella reunión las autoridades estadounidenses preguntaron cuál era la principal necesidad de Santa María de Fe.

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“Doña Mica respondió que lo más importante era instalar un museo jesuítico. En ese mismo momento resolvieron donar 250.000 dólares para hacerlo realidad”, rememoró.

Según explicó, la donación debía ser administrada por autoridades de la Iglesia Católica. Posteriormente, ella encabezó el proceso de organización y construcción del museo junto con la familia Merzan y el sacerdote jesuita Vicente Barreto.

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Las tareas de restauración comenzaron entre 1977 y 1978 bajo la dirección del arquitecto italiano hermano Mateo, quien recuperó el edificio respetando el estilo jesuítico.

Paralelamente, el artista chileno Tito González restauró las imágenes religiosas dañadas tras el incendio de la antigua iglesia en 1910. El museo fue inaugurado el 8 de septiembre de 1981 y actualmente alberga 56 imágenes restauradas, siendo el espacio con la mayor colección de este tipo en el país.

Maidana también destacó que, tras varios años de escaso contacto, la relación con Hays volvió a fortalecerse gracias a un voluntario del Cuerpo de Paz de Estados Unidos. “Hoy volvemos a renovar ese lazo de amistad que tanto bien le hizo a nuestra comunidad”, expresó.

Durante el acto conmemorativo, el ciudadano estadounidense John Wood, resaltó la importancia de mantener vigente esta relación. “Esta amistad comenzó hace 50 años y hoy se cumplen cinco décadas de la relación de ciudades hermanas entre Santa María y Hays. Es muy importante mantener este tipo de vínculos porque ayudan a fortalecer el entendimiento internacional y la amistad entre personas de diferentes países”, afirmó.

Wood sostuvo además que la renovación de la alianza puede generar nuevas oportunidades para ambas comunidades. “Creo que una de las cosas que pueden surgir gracias a esta relación son los intercambios estudiantiles y también intercambios comerciales u otros tipos de cooperación. Considero que esta hermandad puede beneficiar tanto a Hays como a Santa María”, manifestó.

Por su parte, el intendente de Santa María de Fe, Ramón Sanabria, señaló que el desafío actual consiste en dar continuidad al legado iniciado hace cinco décadas.

“Hoy estamos celebrando esta fecha con la presencia de representantes del Comité de Ciudades Hermanas de Hays. Renovamos este lazo de amistad para que en el futuro podamos concretar intercambios importantes para Santa María, especialmente con los jóvenes”, indicó.

El jefe comunal recordó que esta cooperación permitió concretar importantes beneficios para la comunidad, como la restauración del Museo Jesuítico y otros proyectos sociales desarrollados años atrás. Añadió que uno de los principales objetivos es avanzar hacia programas de intercambio académico y cultural.

La conmemoración de los 50 años de hermandad culminó con una serenata ofrecida por la Orquesta Sinfónica Nacional, en un homenaje que reafirmó los lazos históricos entre ambas ciudades y renovó el compromiso de seguir fortaleciendo una relación que, medio siglo después, continúa generando oportunidades para ambas comunidades.