A dos años de su promulgación, destacan la importancia de los cuidados paliativos

La Ley Nº 7.340 establece el Plan Nacional de Cuidados Paliativos 2024-2030, los mismos que son aplicados a los pacientes con enfermedades terminales que ya no tienen una cura o tratamiento que les salve la vida.

La misma se estableció con el objetivo de una visión integral de todos los sectores de área de salud del Paraguay y presenta los principales lineamientos del “cuidado de la persona”, como un ser integral hasta el día final de su existencia.

“Con dignidad y respeto a sus creencias y cultura, con el menor daño posible, promoviendo facilidad de acceso a los cuidados paliativos a todos los pacientes que requieran en tiempo y forma en el territorio paraguayo”, es lo que reza la normativa.

Gladys Moreira, quien ejercía la presidencia de la Asociación de Cuidados Paliativos del Paraguay en el momento de la promulgación de la ley, habló de lo vital y urgente que son los cuidados paliativos y sobre todo, los vínculos de los pacientes.

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“Todas las personas que rodean un evento como el cáncer y otras enfermedades crónicas o terminales deben y tienen que consultar a Cuidados Paliativos. El acercarse a psicooncología y a cuidados paliativos brinda la posibilidad de aprender herramientas de afrontamiento al diagnóstico, a conocer maneras de bajar altos niveles de ansiedad, de incertidumbre que causa un tratamiento, los miedos. Incluso significa un aprendizaje de una experiencia difícil a denotar en perspectivas, con el fin de transformar la misma y el tiempo en calidad de vida”, sostuvo.

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Ley de cuidados paliativos en Paraguay

Moreira destacó que toda persona paraguaya o que esté en el territorio paraguayo merece ser respetado en todo su ser integral, en forma digna y hasta el último día de su existencia.

Recordó que esa es la esencia y el propósito que estuvo presente en el grupo de profesionales y otras personas involucradas al impulsar y pelear para que esta área sea visible y multiplicada en toda la salud pública y privada de nuestro país.

Remarcó que a dos años de su promulgación y vigencia, al hacer una evaluación, la normativa fue un hito histórico para el ser humano paraguayo.

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Agregó que cuidados paliativos es un plan académico, en nivel universitario, que además de la Medicina, tal vez sea una de las únicas áreas que acompaña hasta el final al enfermo terminal, al enfermo crónico, a las familias y a los amigos.

La psicooncología

Explicó la importancia de acudir a los consultorios de cuidados paliativos que están en el sistema público y privado, e incluso en las diversas fundaciones o asociaciones que se dedican a la lucha de la prevención y tratamiento del cáncer de mamás, como Revita o la Asociación de Mujeres de Apoyo contra el Cáncer de Mama (Amacma).

“Es muy bueno y ya una tradición el octubre rosa y todo el país se involucra en esa campaña que salva vidas. Sin embargo, no es menos importante recordar el Plan Nacional de Cuidados Paliativos que nació para todos los diagnósticos y casos que necesitan contención, información y acompañamiento al círculo de personas que les toca vivir una realidad difícil”, afirmó.

La profesional insiste en que las redes de contención y los grupos de apoyo son fundamentales para lograr resiliencia y acompañamiento.

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“La vida es muy hermosa, es un regalo. Los vínculos te hacen fuerte y resistentes. Y hasta el último día nuestros derechos deben ser respetados, escuchados con dignidad”, sentenció.