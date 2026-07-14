Guairá: campaña dermatológica detecta casos de lepra, melanoma y cáncer de piel en más de 460 consultas

La campaña nacional Pire Porã Rekávo 2026 culminó en Villarrica con 461 consultas especializadas y la detección de dos casos de lepra, además de varios diagnósticos de cáncer de piel.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en coordinación con la Sociedad Paraguaya de Dermatología, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Salud de la Piel 2026.

Las actividades se desarrollaron en el campus de la Universidad Católica de Villarrica, donde especialistas brindaron atención gratuita a pacientes provenientes de distintos distritos del departamento de Guairá.

De acuerdo con el informe oficial, durante la campaña se realizaron 461 consultas dermatológicas especializadas y 75 procedimientos médicos destinados al diagnóstico y tratamiento de diversas patologías de la piel.

Además, fueron practicados 29 estudios microbiológicos, 30 radiografías para la detección de tuberculosis y 80 pruebas de sífilis y VIH. Como resultado de estos análisis se confirmó un caso positivo de tuberculosis, mientras que todas las pruebas para sífilis y VIH arrojaron resultados negativos.

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Entre los hallazgos más relevantes figuran dos nuevos casos de lepra, enfermedad que continúa presente en Paraguay pese a los avances registrados en materia de control epidemiológico.

Asimismo, los especialistas detectaron 11 casos de carcinoma basocelular, un caso de melanoma y un caso de carcinoma espinocelular, patologías consideradas entre los principales tipos de cáncer de piel. Según el Ministerio de Salud, todos los pacientes recibieron la intervención médica correspondiente durante la jornada.

Paralelamente a la asistencia médica, la campaña desarrolló un programa académico dirigido a médicos de atención primaria, licenciados en enfermería y otros profesionales del sistema de salud.

En total participaron 180 profesionales y estudiantes, quienes recibieron actualización sobre diagnóstico y tratamiento de lepra, leishmaniasis, infecciones cutáneas, micosis, cáncer de piel, uso racional de antimicrobianos y enfermedades tropicales desatendidas.

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El programa Pire Porã Rekávo, cuyo nombre en guaraní significa “En busca de una piel sana”, se centra en la detección precoz de enfermedades dermatológicas, acercando especialistas y estudios diagnósticos a departamentos donde el acceso a este tipo de atención suele ser limitado.

Desde su implementación, la iniciativa ya benefició a 3.975 personas en distintos puntos del país y permitió capacitar a 942 profesionales de la salud, fortaleciendo la capacidad diagnóstica de los servicios públicos.

La campaña comenzó entre 2016 y 2018 en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Misiones. Posteriormente fue reactivada en 2023 en Caazapá, continuó en Ñeembucú durante 2024 y en Concepción en 2025, llegando este año al departamento de Guairá.