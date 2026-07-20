Monte Alto, un lugar donde el dolor se transformó en esperanza y devoción al Divino Niño Jesús

Detrás de esta historia se encuentra Mirca Esquivel y su familia, quienes hace más de veinte años iniciaron el camino de la construcción del Santuario.

Tras la partida de su hijo Jesús Alejandro, encontraron en el Divino Niño Jesús la fuerza para seguir adelante y sintieron el llamado de levantar un lugar donde otras personas también pudieran encontrar consuelo.

Con el tiempo, aquella devoción íntima, fue creciendo hasta convertirse en una manifestación de fe que trasciende las fronteras de Monte Alto. Aunque la compañía no cuenta con una comunidad numerosa alrededor del Santuario, cientos de voluntarios y miles de fieles de distintos puntos del país e incluso del exterior, sostienen esta obra con sus oraciones, aportes y trabajo desinteresado.

Para Mirca Esquivel, el Divino Niño Jesús representa la esperanza, la paz y el amor de Dios en los momentos más difíciles.

“Aquí llegan personas con el corazón cargado de preocupaciones y regresan fortalecidas por la fe”, resume la organizadora, convencida de que el mayor milagro no siempre es el que se puede ver, sino aquel que devuelve la esperanza a quienes la habían perdido.

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Cada edición de la festividad es preparada durante semanas. El novenario se realiza de manera virtual para que los devotos puedan unirse desde cualquier lugar, mientras que en el Santuario se organizan todos los detalles para recibir a los peregrinos.

La celebración incluye la Santa Misa, la bendición de las familias y de los niños, el tradicional karu guasu y una chocolatada compartida, gestos sencillos que fortalecen el espíritu de comunidad.

El crecimiento de la festividad también se refleja en las mejoras del Santuario. Gracias a la solidaridad de los fieles fueron inaugurados nuevos sanitarios, un sistema de provisión de agua y este año será habilitado el piso de piedra de la explanada donde cada mes se celebran las misas bajo los árboles.

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Importante concurrencia

El año pasado más de 5.000 personas participaron de la celebración, una cifra que refleja cómo este lugar se ha convertido en un refugio espiritual para miles de familias.

Con emoción, Mirca Esquivel invitó a todos los fieles a participar de la festividad de hoy desde las 07:00.

“El Divino Niño Jesús siempre abre sus brazos para recibir a quienes llegan con fe, esperanza y confianza en su amor”, expresó, esperando que una vez más Monte Alto se convierta en un punto de encuentro donde la fe una a miles de corazones.

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¿Como llegar a Monte Alto Atyrá?

Para llegar al Santuario del Divino Niño Jesús, en la compañía Monte Alto de Atyrá, los peregrinos pueden tomar la ruta PY02 hasta el centro de Atyrá. Desde allí deben seguir las señalizaciones hacia Monte Alto, recorriendo aproximadamente 10 kilómetros por un camino vecinal, accesible para todo tipo de vehículos.

Durante los días de la festividad suele haber carteles indicadores y una importante afluencia de fieles, lo que facilita el acceso al santuario. Se recomienda salir con anticipación debido al gran número de visitantes que llegan para participar de las celebraciones.