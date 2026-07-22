Fiscalía imputa al detenido y ordena la captura de su hermano por un crimen en San Vicente Pancholo

La agente fiscal Gloria Florentín atribuye a Santiago Agüero Rojas y Darío Agüero Rojas la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso, tras reunir declaraciones de testigos, informes policiales, el resultado del allanamiento y otros elementos incorporados a la investigación. Mientras Santiago ya fue detenido por agentes del Departamento de Investigación de Delitos, Darío permanece prófugo y es buscado por la Policía Nacional.

Según la investigación fiscal, el crimen ocurrió en la noche del 18 de julio, durante una fiesta de cumpleaños realizada en una vivienda del barrio 8 de Diciembre, en el distrito de San Vicente Pancholo. En medio de un enfrentamiento entre los presentes, ambos hermanos habrían actuado de manera conjunta para atacar a las víctimas.

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La Fiscalía sostiene que Darío Agüero Rojas habría apuñalado directamente a Daniel Villalba Martínez en la región del cuello, provocándole una herida de extrema gravedad que posteriormente le ocasionó la muerte. De acuerdo con el informe médico-forense, la víctima falleció a consecuencia de un shock hipovolémico producido por una herida de arma blanca en la región cérvico-facial derecha.

El otro imputado, Santiago Agüero Rojas, es señalado como el presunto autor de la agresión contra Wilson Villalba Martínez, tío del adolescente fallecido, quien fue atacado cuando intentó auxiliar a su sobrino. El hombre sufrió heridas en el tórax y tuvo que ser derivado a un centro asistencial de mayor complejidad.

Tras el ataque, ambos sospechosos escaparon del lugar. Horas después, agentes del Departamento de Investigación de Delitos capturaron a Santiago Agüero Rojas durante un operativo de vigilancia realizado en la colonia San José del Norte, conocida como Kamba Rembé. Posteriormente, los intervinientes allanaron su vivienda en busca de evidencias relacionadas con el caso.

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La imputación se sustenta en varios elementos de convicción, entre ellos la declaración del sobreviviente Wilson Villalba Martínez, quien identificó a Darío como el autor de la puñalada mortal contra Daniel y a Santiago como quien lo hirió cuando intentó socorrer a la víctima. También fueron incorporados los testimonios de otros testigos, el informe médico-forense, el acta de levantamiento del cadáver y las actuaciones policiales.

Con la imputación formalizada y la orden de captura vigente contra Darío Agüero Rojas, la Fiscalía y la Policía Nacional continúan con las diligencias para lograr su detención y esclarecer completamente las circunstancias del homicidio que conmocionó a la comunidad de San Vicente Pancholo.