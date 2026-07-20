Detienen al presunto autor del homicidio de un adolescente en San Vicente Pancholo

El detenido fue identificado como Santiago Agüero Gómez, paraguayo, de 21 años, domiciliado en el asentamiento 26 de Abril de la localidad de San José del Norte. El joven contaba con una orden de detención emitida por el Ministerio Público en el marco de la investigación del homicidio.

La captura se produjo sobre la vía pública de la colonia San José del Norte, conocida popularmente como Kamba Rembé, donde los investigadores montaron un operativo de vigilancia luego de recibir información sobre la presencia del sospechoso en la zona. Tras verificar su identidad, los agentes procedieron a su detención sin mayores inconvenientes.

Posteriormente, la comitiva policial realizó un allanamiento en la vivienda del detenido en busca de nuevas evidencias que permitan esclarecer completamente el hecho. Los elementos incautados serán sometidos a pericias y puestos a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los datos manejados por los investigadores, tanto la víctima como el presunto autor mantenían frecuentes altercados y diferencias personales desde tiempo atrás. Ese antecedente forma parte de las líneas investigativas que buscan determinar el móvil del crimen.

El homicidio ocurrió durante esta madrugada en la zona conocida como calle 8 de Diciembre, en San Vicente Pancholo, cuando el adolescente recibió una herida de arma blanca a la altura del cuello mientras participaba de una fiesta de cumpleaños. El adolescente fue auxiliado por efectivos policiales y trasladado al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, donde se confirmó su fallecimiento.

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La médica forense del Ministerio Público determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca. La investigación está a cargo de la agente fiscal Gloria Florentín.

Con la detención del principal sospechoso, la Fiscalía y la Policía Nacional continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la eventual participación de otras personas en el hecho. El detenido permanece a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.