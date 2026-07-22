Gancheros de Ayolas cuestionan manejo del vertedero y denuncian condiciones precarias de trabajo

Trabajadores dedicados al reciclaje en el vertedero municipal de Ayolas, ubicado en la compañía Boquerón, denunciaron la saturación del sitio de disposición final de residuos y presuntas irregularidades en su funcionamiento, situación que, según señalaron, afecta sus labores y su principal fuente de sustento diario.

La presidenta de la Comisión de Gancheros, Raquelina Eustaquio, manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores.

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Explicó que el encargado del vertedero por parte de la Municipalidad de Ayolas, Humberto Caballero, dispone reiteradamente el cierre del acceso antes de las 13:00, principalmente los sábados.

Según indicó, esta situación provoca que propietarios de motocarros y camiones recolectores de residuos queden varados en las afueras del predio sin poder descargar los desechos hasta el lunes.

“Estamos muy preocupados por la situación del vertedero municipal de Ayolas. Hemos tratado de conversar muchas veces con el encargado de la Municipalidad y no nos están pudiendo dar soluciones”, afirmó la representante.

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Además, señaló que el sitio llevaría varios días sin operar de manera adecuada debido a una presunta saturación de su capacidad, sumada a la falta de maquinaria y combustible para el movimiento y reorganización de los residuos.

Eustaquio agregó que el vertedero recibe desechos no solo de Ayolas, sino también de distritos vecinos como San Cosme y Damián, Yabebyry, Corateí y Panchito López, situación que, según manifestó, habría acelerado el deterioro de las instalaciones.

Denuncian quema de residuos y falta de condiciones básicas

En otro momento, la dirigente de los gancheros señaló que recibió información de que, en algunos casos, los residuos estarían siendo quemados debido a la falta de combustible para el tractor utilizado en el lugar.

Indicó que esta práctica genera una importante cantidad de humo que afecta a las familias residentes en las inmediaciones y que, durante jornadas con fuertes vientos, la humareda llega a cubrir parte de la ciudad.

Asimismo, la organización denunció la falta de condiciones básicas para los trabajadores del vertedero, como acceso a agua potable, sanitarios para las trabajadoras, indumentaria adecuada y equipos de protección personal, cuya provisión corresponde a la Municipalidad de Ayolas.

Municipalidad justifica cierre de portones

Por su parte, el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR-HC), al ser consultado sobre los reclamos, explicó que el cierre de los portones responde al cumplimiento de un horario establecido.

El jefe comunal señaló que la medida fue adoptada debido a que algunos motocarriteros descargan los residuos de manera desordenada, dificultando el ingreso y circulación de otros vehículos recolectores.

Además, informó que durante la semana está previsto el ingreso de una retroexcavadora al vertedero con el objetivo de reorganizar los residuos y facilitar las tareas de reciclaje.

Duarte explicó que la maquinaria no pudo ser destinada anteriormente al sitio debido a que actualmente se encuentra realizando trabajos de limpieza en los canales de desagüe, ante la llegada de lluvias pronosticadas relacionadas con el fenómeno climático de El Niño.