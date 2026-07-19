Ayolas: funcionarias del Hogar de Ancianos se movilizarán ante Yacyretá por 15 meses de salarios impagos

La medida fue dada a conocer mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía, en el que las funcionarias señalan que la falta de pago de sus haberes y la ausencia de comunicación por parte de la actual comisión administradora las obligó a adoptar esta determinación como último recurso.

Las trabajadoras precisaron que la manifestación se desarrollará de manera tranquila frente a la sede de Yacyretá, con el propósito de exigir una pronta solución a la situación, que, según indicaron, afecta tanto a las funcionarias como al normal funcionamiento del hogar de ancianos.

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Defensa de sus derechos laborales y de su dignidad

Al mismo tiempo, aclararon que esta acción se impulsa en defensa de sus derechos laborales y de su dignidad, y que mantienen como prioridad el bienestar de los adultos mayores a quienes asisten. Finalmente, solicitaron la comprensión y el apoyo de la población ayolense.

En otro momento, Cañiza manifestó que la situación que atraviesan ya no da para más. Explicó que los créditos en las casas comerciales, que les permitían acceder a víveres para alimentar a sus familias, fueron suspendidos debido a la prolongada falta de pago.

“Necesitamos nuestra plata; esta situación es insostenible. Queremos que las autoridades nos den una solución. Incluso pedimos la presencia del Ministerio de Trabajo para que intervenga y se encuentre una salida a nuestros reclamos”, expresó.

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