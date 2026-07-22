Intervienen el penal de Misiones tras fuga de dos internos y remueven al director

Tras la fuga de los internos Ignacio Cubilla, condenado a 13 años de prisión por tráfico de drogas, y Pascual Benítez, condenado a 26 años por homicidio doloso, la Penitenciaría Regional de Misiones fue intervenida por el Ministerio de Justicia, en el marco de la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del escape.

De acuerdo con las informaciones, el Ministerio de Justicia designó como interventor a Arnaldo Maidana, oriundo del distrito de Santa Rosa, Misiones.

Como consecuencia de la intervención, Francisco Benítez fue removido del cargo de director, función que había asumido el 1 de abril de 2025, mediante la Resolución N.º 276 del Ministerio de Justicia.

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La intervención tiene como objetivo esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la fuga de los dos internos, quienes son considerados de alta peligrosidad por las autoridades.

Los dos reclusos lograron escapar durante la madrugada, aproximadamente a las 02:30, luego de forzar uno de los barrotes de la celda donde se encontraban alojados.

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Los internos estaban en el pabellón de admisión. Tras salir de la celda, cruzaron el patio interno y cortaron tres cercos perimetrales de tejido hasta alcanzar la calle.

El punto utilizado para la fuga se encuentra a unos 20 metros del acceso principal del penal y aproximadamente a 10 metros de una de las garitas de seguridad ubicada en la esquina del establecimiento.

En ese contexto, la fiscal que investiga el hecho, Mirtha Valle, señaló que la garita ubicada en la esquina del penal no contaba con la presencia del guardia en ese momento, debido a que este habría acudido a acompañar a un interno enfermo en la parte trasera del establecimiento. La agente fiscal indicó que esta situación será objeto de investigación.

Asimismo, Valle explicó que la garita ubicada en el acceso principal del penal tampoco contaba con la cobertura de un guardia en ese momento, debido a la falta de personal, según los datos proporcionados a la representante del Ministerio Público.