A ocho días de la fuga, no recapturan a reos que escaparon de la Penitenciaría de Misiones

El pasado martes 14 de julio se confirmó la fuga de Ignacio Cubilla y Pascual Benítez Miranda, ambos recluidos en la Penitenciaría Regional de Misiones, ubicada en el distrito de San Juan Bautista.

Según los datos obtenidos, los dos internos lograron escapar durante la madrugada, aproximadamente a las 02:30, luego de forzar uno de los barrotes de la celda donde se encontraban.

Los reclusos estaban alojados en el pabellón de admisión. Tras salir de la celda, cruzaron el patio interno y cortaron tres cercos perimetrales de tejido hasta alcanzar la calle.

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La zona por donde lograron salir los dos internos se encontraba ubicada entre la caseta de acceso principal y una de las garitas de vigilancia, un sector que, según la investigación fiscal, no contaba con cobertura efectiva de guardia en el momento en que se produjo la fuga.

La fiscala encargada de la causa, Mirtha Valle, explicó que de acuerdo con los datos recabados, el guardia que debía permanecer en dicha garita se habría retirado temporalmente para acompañar a un interno que se encontraba enfermo, dejando sin vigilancia ese punto de control durante el horario en que se registró la evasión.

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Asimismo, señaló que en la caseta de acceso principal tampoco había un personal asignado en ese momento debido al déficit de guardias, según las explicaciones que le brindaron desde la carcel.

Tras la fuga, se realizaron varios procedimientos, entre ellos allanamientos en una vivienda vinculada a la pareja de Ignacio Cubilla, donde fueron incautados teléfonos celulares, además de la revisión de la celda que ocupaban ambos reclusos, donde también fueron encontrados aparatos que podrían aportar información relevante para la investigación.

Pese a estos procedimientos, hasta el momento no se logró ubicar a los fugados. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no brindó una explicación pública sobre las circunstancias que permitieron la fuga de ambos internos, ni informó si se dispusieron investigaciones administrativas para determinar eventuales responsabilidades dentro de la Penitenciaría Regional de Misiones.

En ese contexto, la directora de Policía de Misiones, comisario Mirtha Ramos, señaló que continúan los trabajos de búsqueda y recaptura de ambos reclusos. Indicó que el Departamento de Investigaciones de la Policía sigue realizando diligencias para obtener información que permita dar con el paradero de los fugitivos.

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“Continuamos con la investigación, eso no paramos. Se allanó la celda donde ellos anteriormente estaban, se extrajeron los datos del celular que había sido incautado del lugar, así como también de otro que pertenecía a otra persona, de donde se produjeron los primeros allanamientos, y estamos continuando con las investigaciones”, manifestó Ramos.

La jefa policial explicó que de los teléfonos incautados se pudieron extraer datos, aunque no pueden ser divulgados todavía porque forman parte de la investigación fiscal. Señaló que existen informaciones que están siendo analizadas por el personal de Investigaciones.

“Por lo menos algo se tiene que tener. El hecho es que se tienen varias novedades y la gente de Investigaciones está detrás de ellos. Se estima que uno está todavía por la zona y el otro ya pasó a otro departamento”, expresó.

Los antecedentes de los fugados

Ignacio Cubilla cumplía una condena de 13 años por tráfico de sustancias estupefacientes. Fue detenido el 25 de abril de 2018 en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, durante la operación Fox de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), procedimiento realizado bajo la supervisión de la entonces fiscala de Narcotráfico, Lilian Lorena Ledesma Jara.

El otro fugado es Pascual Benítez Miranda, de 43 años, conocido con el alias de “El Sicario”. Fue trasladado el 18 de junio de 2025 desde la cárcel de Cambyretá, departamento de Itapúa, hasta la Penitenciaría Regional de Misiones.

Su traslado ocurrió luego de que fuera sorprendido con una pistola y un revólver que, según la investigación, serían utilizados para atentar contra Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex, hijo del fallecido diputado colorado Eulalio Gomes, alias Lalo.

Benítez Miranda fue capturado nuevamente el 8 de enero de 2020 en Alto Verá, departamento de Itapúa, y posteriormente condenado a 26 años de prisión por el homicidio del comerciante Carlos Jorge Delvalle Lugo, alias Carlos Gordo, ocurrido el 14 de setiembre de 2019 en San Rafael del Paraná.