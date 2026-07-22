“La mafia del asfalto”: usaron facturas de la pareja fallecida de un funcionario municipal

Hace dos semanas el concejal Pablo Callizo denunció ante varias instancias el esquema conocido como “La mafia del asfalto”, en el que utilizaban máquinas, funcionarios y recursos de la Municipalidad de Asunción, precisamente de la Dirección de Vialidad, para el asfalto de locales particulares con lo que sospechan que realizaban una recaudación paralela.

Tras darse a conocer el caso, removieron al entonces director de Vialidad, Nicolás Duarte, quien ante los cuestionamientos, culpó a los funcionarios y estos, en protesta, tomaron la sede de Vialidad. El intendente, Luis Bello, ordenó la intervención de la dependencia y nombró a Óscar Pérez para la tarea. Además, la Fiscalía ya abrió una investigación penal.

Hoy, durante la sesión de la Junta Municipal de Asunción, el concejal Pablo Callizo mostró más evidencias de cómo operaba el esquema. Una de las empresas que pagó por el servicio publicó a través de sus redes sociales la factura a nombre de Lilian Ramona Benítez Ortiz.

“Buscando en el portal del TSJE vemos que es una persona fallecida. Esta señora falleció en el año 2006, sin embargo figura todavía como beneficiaria en IPS, algo que llama la atención, y también vemos que su RUC sigue figurando en el portal de la DNIT, como si fuera que sigue viva. Había sido esta señora figura en IPS como concubina de un tal señor Antonio Prieto, que verificando, vemos que el número está asociado a la factura, el número de WhatsApp, y también descubrimos que este Antonio Prieto es funcionario de la Municipalidad, justamente de la Dirección de Vialidad”, detalló el edil.

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Carga de combustible en camiones sin uso

Callizo mostró además una planilla de la Dirección de Vialidad en la que se registró la carga de combustibles a varios vehículos de la dependencia con fecha 30 de junio del 2025.

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En la misma figura un camión volquete con chapa BSD 874 que desde hace cuatro años ya no está en la Dirección de Vialidad. Otro camión volquete que figura en la planilla de cargas de combustible, de chapa BHE 131, hace más de un año ya no está en la dirección, además de otro camión volquete con chapa AABL 644 que sigue en la dirección, pero que hace más de un año está en tacos, es decir, ya sin uso.

“Se evidenció que se cargó combustible a vehículos que ya no están funcionando, a vehículos que están en tacos, vehículos que están en el depósito en el excedente de la municipalidad y eso obviamente llama la atención, la alerta. Nosotros solicitamos información del uso de combustible en estos últimos meses, no nos respondieron y estamos todavía esperando que pase eso”, indicó en comunicación con nuestra redacción.

Agregó que tras comprobar que muchos vehículos no están funcionando, pero figuran como que se le cargó combustible, la pregunta es ¿dónde se fue este combustible?

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Auditoría externa a la Dirección de Vialidad

Por último, el concejal de Asunción solicitó que se realice una auditoría externa a los trabajos técnicos de bacheo, ya que según consultaron con un ingeniero experto en vialidad, el bacheo se realiza mal.

Dicha auditoría se podría realizar ya sea con el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), el del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) o incluso del propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Primero, no se cubre el camión, el camión tiene que cubrirse con una carpa, porque eso tiene una temperatura, eso no puede perder la temperatura. Además de que el asfalto no se realiza con una mezcla correspondiente, eso tiene que tener una dosificación. Aparte de que se usan muchos materiales también de mala calidad”, citó entre algunos de los puntos cuestionados.

Agregó que, siempre según el técnico consultado, el bacheo muchas veces se hace sobre pavimento húmedo, mojado, lo cual es un error técnico, no se abre el bache, ya que el mismo debe abrirse en un cuadrado alrededor y sobre eso asfaltar y compactar.

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“Eso no se hace lastimosamente, se tira nomás el asfalto, se compacta así vai vai (mal hecho) nomás. Finalmente no sirve de nada ir a asfaltar o a bachear de mala manera, porque eso la primera lluvia lleva y finalmente todos nuestros recursos, los US$ 14 millones que se destinan anualmente a la dirección, lo termina llevando el agua y se termina tirando recursos al pedo básicamente”, concluyó.

Contó que todavía no conversaron con el interventor, pero no descartó convocarlo a la Junta para conversar con él en la sesión.