Fiscalía abre investigación sobre la “mafia del asfalto” en Asunción

Pese a que ya el viernes pasado el concejal Pablo Callizo presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre las denuncias acerca del uso supuestamente irregular de recursos de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, hoy el Ministerio Público anuncia una “investigación de oficio”.

En la nota difundida por el equipo de comunicación se indica que el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández “dispuso la apertura de una causa penal de oficio y conformó un equipo de agentes fiscales para investigar hechos que podrían revestir relevancia penal, relacionados con la presunta utilización irregular de bienes, insumos, vehículos, maquinarias y recursos humanos de la Municipalidad de Asunción en la ejecución de trabajos de pavimentación en inmuebles privados”.

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El equipo investigador quedó liderado por el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, y Christian Benítez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.

Fiscalía señala que la medida fue adoptada debido a publicaciones periodísticas, registros audiovisuales, comunicados empresariales y otros antecedentes que refieren presuntas irregularidades, así como a denuncias presentadas ante la Junta Municipal de Asunción sobre el posible uso indebido de recursos públicos.

La investigación tiene por objeto esclarecer los hechos y determinar la eventual existencia de conductas penalmente relevantes, además de individualizar las responsabilidades.

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La denuncia presentada el viernes

El concejal de AsunciónPablo Callizo (PPQ), junto con su equipo político, presentó el pasado viernes una denuncia penal contra el supuesto esquema de corrupción que venía operando en la Dirección de Vialidad

La denuncia a punta a una posible lesión de confianza grave y surgió tras documentar intervenciones de funcionarios de Vialidad en predios privados en junio y julio, que el propio Callizo había denunciado ante el pleno de la Junta Municipal de Asunción, pero que fueron minimizadas por el oficialismo comunal.