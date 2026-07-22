Usuarios de la ANDE reclaman mejoramiento del servicio de un asentamiento en Santaní

Los pobladores solicitan principalmente el cambio de los postes de palma (karanda’y) por columnas de cemento, la renovación total del tendido eléctrico y la instalación de un transformador para aumentar la potencia de la energía que abastece a la población.

Explicaron que hace más de un año los usuarios cuentan con medidores de la ANDE y que, en su mayoría, están al día con el pago de sus facturas, a pesar de que el servicio no cumple las expectativas de las familias asentadas en ese sector del municipio.

Sobre el tema, habló en representación de los vecinos la señora Elizabeth Méndez, una de las usuarias y dirigente del lugar, quien señaló que la energía eléctrica con que cuentan actualmente no reúne las condiciones que la gente necesita, teniendo en cuenta que, en primer lugar, que se debe cambiar todos los postes de karanda’y y la línea de transmisión que llega hasta el asentamiento.

Remarcó que, debido a este inconveniente, no pueden hacer funcionar el pozo artesiano del lugar, que fue instalado en un sector del predio que ocupan para la provisión de agua potable a los vecinos, quienes en estos momentos están utilizando un arroyo para proveerse del indispensable líquido.

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Sesenta familias

En lo que concierne a la cantidad de ocupantes del asentamiento San Miguel, Elizabeth Méndez manifestó que la fracción cuenta con sesenta familias, equivalente a unas 180 personas que viven en el asentamiento desde hace más de cinco años, quienes solicitan a los representantes de la Ande de la jurisdicción solucionar el problema relacionado con sus reclamos.

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Hay acompañamiento

Sobre el tema, consultamos con el jefe regional de la Administración Nacional de Electricidad de Santaní, Ing. Eduardo Villalba, quien mencionó que los funcionarios de la Ande están realizando las mejoras correspondientes en la zona, aclarando que hay que tener en cuenta que la comunidad es una población nueva y que aún faltan algunos documentos legales de la ocupación que se requieren para ir avanzando con las mejoras, explicó el funcionario.