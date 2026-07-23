Adultos mayores de Misiones reclaman al Congreso ampliar la tarifa social de la ANDE

Miembros de la Coordinadora de Adultos Mayores de Arazapé del distrito de San Miguel, Misiones, realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en la ciudad de San Juan Bautista.

El coordinador Paul Galeano señaló que la principal reivindicación es que el Parlamento estudie el proyecto de ley, que contempla importantes beneficios para los usuarios, especialmente para las personas de la tercera edad.

“Exigimos el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley que amplía la tarifa social. Es una iniciativa que ya está en el Parlamento Nacional y necesita ser estudiada y aprobada por los legisladores”, manifestó Galeano.

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Explicó que la propuesta plantea la exoneración del pago de la energía eléctrica para consumos de hasta 300 kilowatts en el caso de los adultos mayores, además de un descuento porcentual para consumos de hasta 1.500 kilowatts.

“La quita permitiría que una persona que hoy paga una factura de G. 400.000 pase a pagar alrededor de G. 180.000. Actualmente existen arbitrariedades que afectan a miles de ciudadanos”, sostuvo.

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Otro de los reclamos planteados durante la manifestación son los cortes de energía eléctrica realizados por la ANDE a usuarios que, debido a la falta de recursos económicos, no pueden regularizar sus facturas pendientes.

“Estamos en contra de los cortes arbitrarios de energía a los adultos mayores que no tienen cómo pagar. El Estado tiene la obligación de garantizarles una vida digna, tal como establece la Constitución Nacional”, afirmó.

Indicó además que la movilización se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos del país con el acompañamiento de organizaciones sociales que impulsan la ampliación de la tarifa social.