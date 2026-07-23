Dinavisa exige trazabilidad estricta para medicamentos con Tirzepatida

Ante el incremento de la comercialización informal de fármacos, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) emitió una firme advertencia a la ciudadanía: “No arriesgues tu salud, adquiere tus medicamentos solo en farmacias habilitadas”.

La institución recordó la plena vigencia de la Resolución Dinavisa N° 91/2026, normativa que establece la implementación obligatoria de un sistema de identidad unitaria para todos los productos farmacéuticos que contengan tirzepatida como ingrediente activo.

Esta tecnología de rastreo permite identificar de manera unívoca a cada unidad farmacológica y verificar su pertenencia exacta al lote de fabricación.

El mecanismo de control se encuentra visible tanto en el envase primario como secundario a través de un código GTIN, ya sea mediante una matriz de datos (Data Matrix) o un código QR.

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De acuerdo con el organismo regulador, esta medida refuerza de forma sustancial los mecanismos de seguridad y asegura la trazabilidad integral del producto. El objetivo principal es combatir la adulteración, frenar la comercialización de productos no auténticos y garantizar que la población acceda exclusivamente a tratamientos seguros, eficaces y de calidad verificada.

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Dinavisa enfatizó que adquirir fármacos a través de canales no regulados representa un peligro inminente para la integridad física. La venta informal, que suele proliferar en redes sociales, puestos callejeros y establecimientos sin autorización, carece de control sanitario, lo que eleva drásticamente el riesgo de sufrir reacciones adversas graves.

Por este motivo, las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y recuerdan que la compra de medicamentos debe realizarse única y exclusivamente en establecimientos farmacéuticos debidamente autorizados que cumplan con las normativas legales vigentes.