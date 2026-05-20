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20 de mayo de 2026 a la - 13:31

Alerta sanitaria: Dinavisa alerta sobre la venta de tirzepatida ilegal

Dinavisa lanza una advertencia sobre comercialización no autorizada de productos que declaran contener Tirzepatida.
Dinavisa lanza una advertencia sobre comercialización no autorizada de productos que declaran contener Tirzepatida.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) advierte que los productos promocionados en redes sociales e internet carecen de registro sanitario y representan un grave peligro para la salud de los consumidores.

Por ABC Color

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) emitió una fuerte alerta dirigida a toda la ciudadanía sobre la comercialización no autorizada de productos que declaran contener tirzepatida, un principio activo altamente demandado en el mercado internacional para el control de peso y la diabetes, pero que en este caso se está distribuyendo de forma completamente ilegal en Paraguay.

Según el comunicado oficial de las autoridades, se ha detectado la venta clandestina de estos compuestos a través de internet, plataformas digitales y redes sociales.

Al no contar con el respaldo científico ni los controles de calidad correspondientes, su consumo implica un riesgo sanitario crítico.

Dinavisa instó a la población a no adquirir ni utilizar ninguna de las siguientes marcas identificadas en el mercado informal:

  • VELTRANE - TIRZEPATIDE
  • THERA - TIRZEPATIDE
  • TIRZEPATIDE INJECTION
  • TIRZEGEN

Estos productos se comercializan por canales no autorizados y su ingreso al país no ha sido supervisado por ningún organismo de control.

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Riesgos severos para la salud

El principal peligro de estos medicamentos falsificados o de contrabando radica en la total incertidumbre sobre su origen. Al carecer de registro sanitario, las autoridades advierten que estos viales podrían:

  1. Contener ingredientes no declarados o sustancias directamente peligrosas y tóxicas.
  2. Haber sido elaborados en condiciones de fabricación insalubres o desconocidas.
  3. Provocar graves efectos adversos e irreversibles en el organismo.

La institución recuerda que la automedicación y la compra de fármacos en el mercado negro ponen en juego la vida de las personas.

Antes de adquirir cualquier tratamiento, se solicita a los pacientes verificar siempre que el producto cuente con el registro sanitario de Dinavisa de forma visible en su envase.

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Para reportar la venta ilegal o falsificación de estos u otros fármacos, la institución ha habilitado los siguientes canales de denuncia:

  • Correo electrónico: postcomercializacion@dinavisa.gov.py
  • Vía web: A través del botón de denuncias en la página oficial de Dinavisa.
  • Presencial: Mediante una nota en físico presentada en las oficinas de la institución.
  • Teléfono: (021) 45 36 66

Para obtener más detalles y acceder al documento oficial, puede visitar el portal institucional en el siguiente enlace: https://dinavisa.gov.py/alerta-sanitaria-sin-registro-sanitario/