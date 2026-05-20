Alerta sanitaria: Dinavisa alerta sobre la venta de tirzepatida ilegal

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) emitió una fuerte alerta dirigida a toda la ciudadanía sobre la comercialización no autorizada de productos que declaran contener tirzepatida, un principio activo altamente demandado en el mercado internacional para el control de peso y la diabetes, pero que en este caso se está distribuyendo de forma completamente ilegal en Paraguay.

Según el comunicado oficial de las autoridades, se ha detectado la venta clandestina de estos compuestos a través de internet, plataformas digitales y redes sociales.

Al no contar con el respaldo científico ni los controles de calidad correspondientes, su consumo implica un riesgo sanitario crítico.

Dinavisa instó a la población a no adquirir ni utilizar ninguna de las siguientes marcas identificadas en el mercado informal:

VELTRANE - TIRZEPATIDE

THERA - TIRZEPATIDE

TIRZEPATIDE INJECTION

TIRZEGEN

Estos productos se comercializan por canales no autorizados y su ingreso al país no ha sido supervisado por ningún organismo de control.

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Riesgos severos para la salud

El principal peligro de estos medicamentos falsificados o de contrabando radica en la total incertidumbre sobre su origen. Al carecer de registro sanitario, las autoridades advierten que estos viales podrían:

Contener ingredientes no declarados o sustancias directamente peligrosas y tóxicas. Haber sido elaborados en condiciones de fabricación insalubres o desconocidas. Provocar graves efectos adversos e irreversibles en el organismo.

La institución recuerda que la automedicación y la compra de fármacos en el mercado negro ponen en juego la vida de las personas.

Antes de adquirir cualquier tratamiento, se solicita a los pacientes verificar siempre que el producto cuente con el registro sanitario de Dinavisa de forma visible en su envase.

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Para reportar la venta ilegal o falsificación de estos u otros fármacos, la institución ha habilitado los siguientes canales de denuncia:

Correo electrónico: postcomercializacion@dinavisa.gov.py

Vía web: A través del botón de denuncias en la página oficial de Dinavisa.

Presencial: Mediante una nota en físico presentada en las oficinas de la institución.

Teléfono: (021) 45 36 66

Para obtener más detalles y acceder al documento oficial, puede visitar el portal institucional en el siguiente enlace: https://dinavisa.gov.py/alerta-sanitaria-sin-registro-sanitario/