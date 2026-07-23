Queman precario puente de madera y 180 familias quedan aisladas en Pedro Juan Caballero

Desconocidos quemaron el puente que conectaba al Asentamiento San Rafael con el centro urbano de Pedro Juan Caballero. El hecho fue detectado en la mañana de este jueves, según manifestaron los pobladores.

De esta manera, el aislamiento parcial que ya sufrían las más de 180 familias por el deplorable estado en el que se encontraba el puente desde hace más de dos años, se convierte en aislamiento total y acentúa el peligro para muchos transeúntes que todavía se animan a cruzar por el puente fallido.

Piden urgente asistencia

Edison Villalba, presidente de la comisión vecinal, y otros lugareños decidieron quedarse en la cabecera del puente, pidieron la presencia de las autoridades y que solucionen el grave problema que les afecta desde hace mucho tiempo.

Manifestaron que están cansados de las promesas de los políticos, lamentaron la situación de peligro que afrontan todos los días e insistieron en pedir a las autoridades que les brinden la asistencia que necesitan.

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Concejal promete que pedirá intervención municipal

El concejal municipal de Pedro Juan Caballero Jorge Medina (ANR) se reunió con los vecinos y prometió que realizará la solicitud de un puente para resolver el problema que aqueja a los vecinos; anunció que formalizará el pedido en la próxima sesión de la Junta Municipal para tratar de hacer efectiva una intervención municipal en el lugar.