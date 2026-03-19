Pedro Juan Caballero: denuncian puente en estado deplorable y calles intransitables en un asentamiento

Pobladores del asentamiento San Rafael, ubicado a menos de 1.000 metros de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, denunciaron, una vez más de forma pública, la odisea que experimentan para salir y regresar a sus casas. El único puente que conecta la zona con otros puntos geográficos de la capital departamental de Amambay se encuentra en un estado calamitoso y representa un peligro para los transeúntes, según expresaron varios vecinos.

Lamentaron que, pese a los reiterados reclamos mediante notas o visitas a las autoridades, no hayan obtenido una respuesta favorable de parte de los responsables. En ese sentido, expresaron que todo lo que reciben son promesas cada vez que se produce alguna comunicación.

“Muchos niños y sus madres sufren este problema; necesitamos un puente”, dijo Miguel Sánchez, lugareño.

“Ya hubo accidentes y puede ocurrir una desgracia más grande si no se arregla, tenemos miedo, ya no sabemos adónde recurrir”, expresó Isabel Candia, también pobladora de la zona.

“Necesitamos urgente un puente, ya que el de madera está a punto de caer; somos más de 180 familias, ya no queremos simples promesas”, señaló Eduardo Alcaraz.

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Otros pobladores también se mostraron indignados por la situación planteada, ya que arrastran los problemas desde hace mucho tiempo.

Calles intransitables

Los pobladores lamentaron el estado deplorable en el que se encuentran las calles. La arteria principal presenta enormes zanjas en los costados y un estrecho espacio para el paso vehicular.

Varios vecinos denunciaron que hace mucho tiempo vienen reclamando al respecto y no reciben respuesta positiva hasta el momento. Apuntaron a los responsables de entes, pidiendo una solución al problema, ya que temen que en cualquier momento se produzca una tragedia por todo el peligro que representa la situación.

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