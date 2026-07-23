San Juan Bautista recibe a guitarristas internacionales para celebrar el legado de Mangoré

Con calidez, emoción y un profundo sentimiento de orgullo, los integrantes de la Delegación Cultural de San Juan Bautista, Misiones, dieron la bienvenida a los destacados guitarristas Javier Acosta, de Paraguay; José Antonio Escobar, de Chile; y al reconocido artista cubano radicado en España, Alí Arango.

Los tres artistas serán protagonistas del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios (FIGAB), que durante este fin de semana convertirá a la cuna de Mangoré en el escenario de un gran encuentro internacional para rendir homenaje al legado del insigne maestro Agustín Barrios, Mangoré.

En ese sentido, Javier Acosta, también miembro de la organización, destacó que, después de mucho tiempo de trabajo para que se pueda realizar este gran evento, que promete ser un festival con proyección de muchos años, llegó el día del evento.

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“Esperemos que esto dé frutos, sobre todo para que la guitarra paraguaya se posicione a nivel internacional. Tendremos actividades académicas, conciertos de altísimo nivel, tanto de música clásica como de música folclórica y popular. También habrá artesanía, feria y toda la gastronomía sanjuanina, que estará al servicio de la comunidad durante estos dos días de mucha fiesta”, señaló.

Recordó que este festival nace con la misión de posicionar en el mundo a San Juan Bautista, ciudad cuna de Agustín Barrios Mangoré, quien es un artista muy conocido a nivel internacional, pero muy pocos conocen su lugar de nacimiento.

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Por su parte, el artista chileno José Antonio Escobar señaló que está muy contento de volver a San Juan Bautista, donde ya había estado aquí en el 2008.

“Vine a tocar y tuve la oportunidad de conocer la casa de Agustín Barrios. Así que, obviamente, estoy lleno de dicha de poder regresar, más aún con este magnífico recibimiento de parte de la comunidad”.

“Agustín Barrios siempre ha sido un norte artístico muy importante para nosotros, los guitarristas clásicos. Su repertorio, sus hermosas composiciones y también su figura como artista han sido una gran influencia. Siempre disfrutamos muchísimo interpretar su música”, agregó.

Mientras que el artista cubano, pero quien reside en España, Alí Arango, mencionó que: “Estar aquí, con este recibimiento, ha sido una sorpresa totalmente inesperada y muy emocionante. Para mí significa muchísimo estar en la tierra donde nació Agustín Barrios Mangoré, porque soy un gran admirador suyo. Desde niño he tocado su música y siempre sentí una conexión muy especial con su obra. Es un verdadero honor estar aquí”, dijo.

El artista expresó su emoción tras visitar el museo en Asunción, Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”, donde tuvo la oportunidad de sostener la guitarra de Mangoré y observar sus partituras originales de obras que interpretó a lo largo de su trayectoria.

Señaló que esta experiencia renovó sus expectativas para el concierto previsto para mañana, además de manifestar su entusiasmo por conocer al público, compartir sus conocimientos mediante las clases magistrales y estrechar vínculos con la cultura paraguaya.

“Es realmente muy emocionante estar aquí en la tierra de Mangoré. Incluso hemos organizado grabar una serie de videos en su casa natal interpretando su música. Es una forma de evocarlo y rendir homenaje a una figura que, en mi opinión, no fue reconocida en su verdadera dimensión durante su tiempo. Hoy cada vez se le valora más, pero creo que aún no ocupa el lugar que realmente merece”, agregó.

Programa

Las actividades arrancan mañana viernes 24 de julio a partir de las 08:00, con la acreditación y bienvenida a los participantes de este evento, además de una conferencia. A las 11:00, se realizará un recorrido histórico por la ciudad de San Juan Bautista y, a las 12:30, se llevará a cabo la apertura de la feria gastronómica.

Ya en horas de la tarde, específicamente desde las 14:00, se desarrollará la Masterclass de Guitarra con Alí Arango y José Antonio Escobar. Desde las 19:00, en la primera noche del evento cultural, se ofrecerá el concierto de Javier Acosta Giangreco y, a las 20:30, el concierto de José Antonio Escobar.

En el segundo día, sábado 25 de julio, se desarrollará una serie de actividades de manera paralela. Una de ellas es el recorrido turístico, que consiste en una visita a los diferentes lugares históricos y culturales del departamento de Misiones, como el Museo Diocesano de Artes Jesuíticas de Santa María de Fe, así como el Museo Diocesano de San Ignacio y el MUVA. El recorrido arranca a las 08:00.

Mientras que en San Juan Bautista se estará desarrollando el Taller de Técnica y Mentoría, a cargo de Javier Acosta Giangreco, desde las 09:00, y desde las 12:00 habrá exposición de feriantes. En horas de la tarde se desarrollará la masterclass con José Antonio Escobar.

Ya en horas de la noche, el segundo día de conciertos arrancará a las 19:00 con Mbaraka Trío, grupo paraguayo, y a las 20:30 será el concierto de Ali Arango, con lo que se cerrará la primera edición de este Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios en la capital de Misiones.

El Auditorio Agustín Pío Barrios, construido en homenaje al insigne guitarrista universal Mangoré, será el escenario donde se desarrollarán todas las actividades del festival, incluyendo conciertos, talleres, conferencias y masterclass.