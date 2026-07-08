Derrumbe fatal en Encarnación: pericia revela las causas

El fiscal Francisco Martínez detalló que el equipo fiscal que investiga el derrumbe del edificio en construcción, ocurrido el 2 de abril de 2025, ya cuenta con un informe concluyente de la pericia de la estructura. El análisis fue desarrollado por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y los resultados fueron entregados a más de un año de ocurrido el siniestro.

El desplome de la estructura provocó la muerte de dos mujeres que estaban dentro de manera circunstancial. Los investigadores indicaron que todavía deben analizar los resultados con los asesores expertos en construcción, pero, a priori, los resultados condicen con la teoría de los fiscales.

Aparentemente, el edificio no estaba preparado para soportar la cantidad de pisos que edificaron. En principio, el plano fue aprobado para tener cinco pisos, pero posteriormente fueron agregando más, hasta que alcanzó los ocho niveles.

La Municipalidad habría detectado las irregularidades, pero, a la par, según la investigación, tras cobrar las multas, volvía a habilitar las ampliaciones.

Los imputados en la causa son el intendente municipal, Luis Yd (Alianza); el director de Obras de la Municipalidad, Orlando René Miglio; el arquitecto de la construcción, Roberto Faustino Ramírez Faría; la propietaria del inmueble en construcción, Ramona Teresa Bogado Benítez; y el sereno de la obra, Roberto Montiel Cabral.

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Causa investigada

El equipo fiscal está compuesto por los fiscales Francisco Martínez, Rocío Valdez y Enrique Fornerón.

Los responsables del Ministerio Público investigan a los cinco imputados por homicidio culposo, exposición a lugares de trabajo peligrosos y actividades peligrosas en la construcción.

Las víctimas fatales fueron Hermelinda Báez, de 55 años, y Montserrat Brítez, de 15 años, su nieta, domiciliadas en la compañía Cerrito de Encarnación. Las mujeres eran trabajadoras de la Feria de la Avenida Japón.

En principio, los investigadores parten de que los involucrados actuaron con conocimiento de los riesgos que penosamente causaron dos muertes.

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Derrumbe fatal

Hermelinda tenía un puesto en la Feria de la Avenida Japón, a media cuadra de la construcción. Habitualmente, junto a su nieta, preparaban las viandas de comida para los trabajadores de esta construcción.

La tarde de ese miércoles 2 de abril de 2025, pidieron de favor a Roberto Montiel, el sereno, quedarse en la obra para pernoctar, porque no tenían cómo volver a su casa, en la zona rural de Encarnación.

Cerca de las 22:00, mientras Montiel realizaba un recorrido por el exterior de la obra, el edificio se desplomó con ambas mujeres dentro. Luego de varias horas de trabajo de varias compañías de bomberos voluntarios, hallaron los cuerpos sin vida de las víctimas.

La construcción que se derrumbó era de ocho pisos y estaba ubicado sobre la calle Molas, casi avenida Japón, en el barrio San Roque, a pocas cuadras de la Costanera República del Paraguay. Estaba destinado a ser una posada turística, de cara al evento del Mundial de Rally, que prometía un gran movimiento de visitantes en la ciudad.