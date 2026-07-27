Caso Líder Javier Ríos: Tribunal reduce pena a la esposa de Oliver Lezcano

El primer juicio realizado por el asesinato del militar Líder Javier Ríos, ultimado el 12 de enero de 2023, fue realizado en agosto del año pasado. En aquella ocasión, el suboficial de Policía Oliver Daniel Lezcano Galeano fue sentenciado a 23 años de cárcel y su esposa Ada Arasy Ruiz Díaz a 10 años de pena privativa de libertad.

El 5 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelación segunda sala, resolvió confirmar parcialmente la sentencia definitiva N° 420, dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Fabián Weisensee e integrado por Laura Ocampo y Cándida Fleitas.

Por unanimidad, los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro ratificó la condena de 23 años de encierro -18 años de pena privativa de libertad y 5 años de medidas de seguridad- por homicidio doloso para Oliver Lezcano, pero anuló la pena de 10 años de cárcel impuesta a su pareja, por homicidio doloso en grado de complicidad.

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Básicamente, la Cámara concluyó que el Tribunal no aplicó debidamente el art. 67 del C.P., que regula los marcos penales en caso de circunstancias atenuantes especiales, con lo cual incurrió en error in iudicando (aplicación incorrecta de la ley sustantiva) y error in procedendo (falta de motivación suficiente). Por esta razón, ordenó el reenvío del expediente a primera instancia, para realizar un nuevo juicio con relación a Ruiz Díaz.

Fiscalía y querella solicitaron condena de 10 años de cárcel para esposa de policía

Este segundo juicio oral y público es el que se realizó hoy, audiencia que estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre e integrado por Rossana Maldonado y Juan Ortiz.

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La acusación estuvo a cargo de la fiscala Sandra Ledesma y la abogada querellante Teodora Rojas, en representación de los padres de la víctima, quienes coincidieron en pedir nuevamente una condena de 10 años de pena privativa de libertad para la acusada.

“Ella no participó del homicidio, ella participó del ocultamiento del cadáver, por lo tanto, el nuevo marco penal es de dos a 15 años”, explicó la agente fiscal Ledesma.

En ese sentido, Ledesma comentó que, al momento de establecer la pena, el colegiado consideró a favor de la acusada su edad, su colaboración en la causa y su condición de madre de una niña pequeña, así como el hecho de que no tiene antecedentes penales.

“Si bien es cierto, los hechos en los que participó son graves, sin embargo, todo esto fue posterior a la realización del homicidio, es por eso que en el primer juicio oral se le reduce totalmente con la nueva calificación que fue aprobada en el anterior, juicio oral y público, en donde no fue condenada por autoría, sino fue condenada por cómplice. Según el artículo 67 del Código Penal, su conducta debe ser encuadrada dentro del marco legal de dos a 15 años”, agregó la fiscala.

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La trágica muerte de Líder Javier Ríos se confirmó a 12 días de su desaparición

El cuerpo sin vida del sargento 1° Líder Javier Ríos Cañete, de 27 años, fue encontrado el 24 de enero de 2023 en la entrada al club El Mbiguá de Asunción, 12 días después de que el uniformado fuera ejecutado con un tiro en la cabeza en la plaza España, barrio Virgen del Huerto de nuestra capital.

La investigación reveló que el 12 de enero a las 22:40, Líder recibió un llamado para hacer un viaje dentro de la plataforma Bolt, servicio que realizaba en sus horas libres como militar en su automóvil Volkswagen Gol. Era su segundo viaje. El pedido se hizo frente al Hospital Regional de Luque.

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El militar alzó a su pasajero Oliver Lezcano, y le marcó que el destino era una dirección frente a la plaza España, donde fue ultimado de un disparo en la cabeza, en el interior del vehiculo.

Oliver Lezcano reveló lugar donde enterró el cuerpo pero no el móvil del crimen

La pareja fue detenida el 24 de enero del mismo año, oportunidad en que Lezcano reveló dónde arrojó el cuerpo del militar pero no el móvil del crimen.

La acusación presentada en su momento por la fiscala Rosa Noguera presenta el siguiente relato de lo ocurrido: