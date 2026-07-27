Condenan a extitular del Indert a 7 años de cárcel por desvío de casi G. 15.400 millones

El fallo que condena al expresidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ortigoza, a 7 años de cárcel por el hecho punible de lesión de confianza, fue dictada este mediodía por el Tribunal de Sentencia que preside la jueza Lourdes Garcete e integran Juan Ortiz y Rossana Maldonado.

Por unanimidad el colegiado concluyó que el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción demostró en el juicio oral que en noviembre de 2012 el Indert sufrió un perjuicio de G. 15.381.715.000, por la adjudicación irregular de 13 lotes que hacen a un total de 52.000 hectáreas, en la localidad de Mayor Pablo Lagerenza, Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay; a 13 personas.

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“La normativa vigente en ese entonces, fijaba técnicamente el precio básico por hectárea para la zona 2 del Departamento de Alto Paraguay, en 109.500 guaraníes. Con estas 13 resoluciones de exclusión lo que el acusado hizo fue disponer la aplicación de un precio histórico anterior, que se había establecido en el año 2003, que era de 30.000 guaraníes por hectárea”, resaltó la presidenta del colegiado al momento de dictar la condena.

Luego de dictar la sentencia el tribunal resolvió mantener las medidas alternativas a la prisión, que Luis Ortigoza cumple en la presente causa, hasta tanto quede firme la condena impuesta en la fecha, en atención a que el encausado ya compurgó en la cárcel la pena mínima para el hecho de lesión de confianza, que es de 6 meses.

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Otra condena por corrupción en el Indert

Esta es la segunda condena que recibe Luis Ortigoza por hechos de corrupción durante su gestión al frente del Indert, teniendo en cuenta que en diciembre de 2025 el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Natalia Cacavelos, Cristian González y Darío Báez (voto en disidencia), lo condenó a 3 años y seis meses de prisión, por el hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

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Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Yeimy Adle y Silvio Corbeta probaron que, en diciembre de 2012, Ortigoza adjudicó de manera irregular un inmueble de aproximadamente 7 hectáreas a cinco personas. Estas tierras pertenecían, en realidad, a una porción del Refugio Biológico de Mbaracayú, propiedad de la Itaipú Binacional.

En el juicio quedó probado que los beneficiarios no eran sujetos de la reforma agraria, situación que fue falsamente consignada en los certificados de adjudicación. Asimismo, se comprobó que nunca se realizaron los trámites relacionados con los dictámenes favorables de la asesoría jurídica del ente agrario, pese a que figuraban en el expediente.

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Según la sentencia, Ortigoza realizó actos destinados a obtener un beneficio patrimonial indebido para terceros, situación que se evidenció en declaraciones falsas plasmadas en las resoluciones de adjudicación, que causaron un perjuicio patrimonial al Indert.

Ortigoza cayó en redada por caso de narcotráfico

El extitular del Indert Luis Ortigoza fue detenido fortuitamente el 3 de julio de 2025, durante unos allanamientos realizados en el marco del combate al crimen organizado. El mismo permaneció prófugo por 6 años, desde el 2019, cuando se requirió su captura por hechos de corrupción.

Ortigoza fue presidente del Indert entre 2012 y 2013, durante el gobierno de Federico Franco y fue destituido justamente después de ser imputado por la Fiscalía por lesión de confianza, a raíz de la compra irregular de 5.747 hectáreas de tierras entre los distritos de Altos y Tobatí, en el departamento de Cordillera, por un valor superior a los 60.000 millones de guaraníes, monto que fue pagado a la empresa San Agustín, ligada al entonces presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto.

Una vez fuera del cargo, aparecieron otras investigaciones por corrupción que involucraron a Ortigoza, como por ejemplo una en la que también lo imputaron por estafa, por el intento de venta del terreno en el que funciona el aeropuerto de Capitán Bado, en el departamento de Cordillera.

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Debido a las chicanas planteadas y luego ya por su fuga, estos procesos nunca avanzaron, al menos con relación a Ortigoza, aunque otros procesados sí llegaron a ser condenados.