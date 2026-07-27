Donde la historia vuelve a latir: miles revivirán el heroísmo y el sacrificio de Piribebuy

El próximo sábado 8 de agosto, desde las 9:00, las calles del casco urbano dejarán de ser simples escenarios cotidianos para convertirse nuevamente en el campo donde la historia cobrará vida.

Cientos de jóvenes, con uniformes de época, vestuarios cuidadosamente preparados y una profunda entrega, darán vida a los hombres, mujeres y niños que protagonizaron uno de los episodios más heroicos de la historia paraguaya.

La representación se desarrollará a través de ocho postas, ubicadas a orillas del arroyo Piribebuy, entre los barrios Santa Ana y Virgen del Rosario, sobre la calle Hilario Amarilla.

Cada estación transportará al público a los dramáticos acontecimientos ocurridos el 12 de agosto de 1869, cuando la ciudad resistió el avance de las tropas brasileñas en una batalla que quedó grabada para siempre en la memoria nacional.

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Así será la primera escena de la recreación de la batalla de Piribebuy

La primera escena mostrará la entrada del ejército paraguayo, un momento cargado de simbolismo que representa el inicio de la heroica resistencia.

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Es una de las postas más esperadas por el público, ya que marca el comienzo de un recorrido que despierta emociones intensas y, año tras año, conmueve hasta las lágrimas a cientos de espectadores.

Entre los momentos más impactantes se encuentra la posta “Las Heroínas de Piribebuy”. La escena rinde homenaje a las mujeres que, con una valentía extraordinaria, asistieron a los heridos y defendieron la ciudad en medio de la guerra, convirtiéndose en símbolo de amor, entrega y patriotismo.

Otra de las representaciones más conmovedoras será “El Incendio del Hospital de Sangre”. Allí se recreará uno de los hechos más trágicos de la batalla: el incendio del hospital donde se encontraban mujeres, niños y soldados heridos, un episodio que representa una de las mayores tragedias humanitarias de la contienda.

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Recreación forma parte del calendario cultural

El director de Arte y Cultura de la Municipalidad de Piribebuy, Daniel Espínola, explicó que esta actividad ya forma parte del calendario cultural del distrito y cumple un papel fundamental en la formación cívica de los estudiantes.

Detalló que los protagonistas de esta recreación son jóvenes que durante meses investigan los hechos históricos, estudian a los personajes, ensayan cada escena y trabajan junto a docentes y actores comunitarios para ofrecer una representación respetuosa, realista y profundamente emotiva.

Cada uniforme, cada palabra y cada gesto buscan honrar la memoria de quienes dieron la vida por la patria.

Más que una obra teatral, el público vive una experiencia inmersiva. Camina junto a los actores, acompaña cada escena y, por momentos, siente que viaja en el tiempo para presenciar uno de los capítulos más dolorosos y heroicos de la historia paraguaya.

Importante concurrencia

Cada año, esta representación reúne a más de 6.000 visitantes provenientes de distintos puntos del país. Familias enteras, estudiantes, historiadores y turistas llegan hasta Piribebuy para ser parte de una actividad que mantiene viva la memoria colectiva y fortalece la identidad nacional.

Además de su enorme valor histórico y educativo, la jornada representa un importante impulso para la economía local. Comerciantes, artesanos, emprendedores y guías turísticos reciben a los visitantes con productos y servicios que convierten la fecha en una oportunidad para mostrar el potencial cultural y turístico de la ciudad.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Piribebuy, a través de su Departamento de Cultura, con el apoyo de instituciones educativas, docentes, familias y actores sociales que, año tras año, unen esfuerzos para que las nuevas generaciones comprendan que recordar el pasado no significa quedarse en él, sino aprender de su legado.

Porque en Piribebuy la historia no permanece escrita únicamente en los libros. Cada agosto vuelve a caminar por sus calles, revive en la voz de sus jóvenes y late con fuerza en el corazón de un pueblo que se resiste a olvidar a sus héroes y mártires.