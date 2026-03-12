Miguel Romero: más de 30 años narrando la historia de Piribebuy

“Para mí, contar la historia de Piribebuy es como cuidar un tesoro”, dice Miguel Romero, con la voz cargada de emoción.

“Cada día es distinto: algunos vienen por curiosidad, otros por estudio, y todos se van con una sonrisa o con una pregunta que me obliga a seguir aprendiendo. Notar la admiración en los ojos de los niños o el interés de los extranjeros me recuerda que la historia de nuestra ciudad no solo es memoria, sino también inspiración para las nuevas generaciones”.

Durante su trayectoria, Romero aprendió que el museo de la Ciudad Heroica es mucho más que un lugar con objetos antiguos: es un espacio donde los visitantes conectan con la identidad de Piribebuy y con las historias de quienes lucharon por su pueblo.

Entre los tesoros del museo destaca el poncho para’i de 60 listas que vistió en vida el cantante y compositor paraguayo Agustín Barboza. Es un símbolo del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y del Paraguay, resaltó.

Para Romero, este poncho representa la fuerza de la memoria colectiva y la riqueza de la tradición local. Es a partir de objetos como este poncho con incalculable valor que él encuentra la manera de transmitir, no solo hechos históricos, sino también emociones, valores y orgullo por su tierra, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Cada pieza, cada documento, cada poncho tiene su historia, y contarla me permite mantener viva la memoria de quienes hicieron posible que hoy podamos disfrutar de nuestra cultura”, explica.

Romero no se limita a describir objetos: narra historias de sacrificio, de identidad y de creatividad, mostrando cómo las tradiciones locales han trascendido generaciones.

“Cuando los niños y jóvenes se interesan en conocer el pasado o aprender a hacer un poncho, no solo están tejiendo, sino están tejiendo nuestra historia”, añade con una sonrisa.

El Museo Histórico Comandante Pedro Pablo Caballero, de Piribebuy, permite conocer momentos clave de la historia paraguaya, como la Batalla de Piribebuy (1869) y la Guerra del Chaco (1932‑1935).

¿Qué se puede ver en el sitio?

Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870): balas de cañón, armas, restos del hospital de sangre y mapas que explican, principalmente lo que fue la cruenta Batalla de Piribebuy, acaecida el 12 de agosto de 1869.

Guerra del Chaco: uniformes, mochilas, caramañolas y machetes que muestran la vida de los soldados.

Vida cotidiana y cultura: el poncho 60 listas de Agustín Barboza, fotografías, documentos, banderas y reliquias de Pedro Pablo Caballero y las heroínas de Piribebuy.

El museo homenajea al Tte. Cnel. Pedro Pablo Caballero, comandante de la tropa paraguaya que peleó contra los aliados (Brasil, Argentina y Uruguay) en la Batalla de Piribebuy y a quienes defendieron la ciudad, conectando a los visitantes con la historia y la identidad local.

El espacio abre sus puertas de martes a domingo, de 7:00 a 12:00, y se convierte en un lugar ideal para aprender, emocionarse y conectarse con las raíces culturales de la ciudad.

Lea más: Piribebuy: memoria histórica y geológica alojadas en dos museos que se pueden visitar en un día

Desde abril se tendrá el Centro de Interpretación

Desde abril, el museo también contará con el Centro de Interpretación del Poncho Para’i, donde las artesanas enseñarán gratuitamente a confeccionar los tradicionales ponchos, acercando a todos los visitantes a un conocimiento que es patrimonio vivo de Piribebuy. Ver cómo se interesan, cómo preguntan y cómo valoran cada detalle hace que Romero sienta que su trabajo tiene un sentido profundo y eterno.

La Semana Santa de 2026 es una oportunidad especial para que vecinos y turistas descubran el museo y se acerquen a la historia heroica y las tradiciones de Piribebuy.

“Mi mayor alegría es ver que la historia de Piribebuy sigue viva en cada persona que cruza estas puertas”, concluye Romero. Con más de tres décadas de experiencia, sigue siendo la voz de la memoria de Piribebuy, compartiendo cada historia con pasión, orgullo y un amor profundo por su ciudad.

Lea más: Piribebuy celebra 390 años con un festival que reunió a numerosos espectadores