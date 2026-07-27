Familiares reclaman justicia por accidente fatal en Atyrá y cuestionan demora de la Fiscalía

De acuerdo con la denuncia hecha por familiares de Jannina Olazar, el hombre señalado como presunto responsable del hecho es Antonio González Paredes, de Cabañas, quien supuestamente atropelló a la mujer.

Sostienen que hasta el momento no fue imputado por el Ministerio Público y tampoco asumió responsabilidad por las consecuencias del siniestro.

El accidente cobró la vida de Jannina Olazar, de 23 años, quien falleció en el lugar del percance. En tanto, su hermano, Elías Benítez Olazar quien la acompañaba, sufrió graves lesiones y fue derivado al Hospital del Trauma, donde hasta ahora permanece internado. Según sus familiares, ya fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aún continúa con un largo proceso de recuperación.

La situación también representa una pesada carga económica para la familia, que debe afrontar elevados gastos médicos. Ante ello, amigos y allegados organizan actividades benéficas y colectas para reunir fondos que permitan costear el tratamiento del joven.

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Los familiares manifestaron su indignación por la falta de respuestas de las autoridades y afirmaron que, mientras ellos enfrentan el dolor por la pérdida de Jannina y luchan por la recuperación de Elías, el presunto responsable continúa con su vida normalmente.

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Los denunciantes exigen que la Fiscalía de Cordillera impulse la investigación con mayor celeridad y esclarezca el caso. Hasta el momento, el Ministerio Público no emitió una versión oficial sobre las acusaciones realizadas por los familiares, quienes insisten en que se haga justicia y se determinen las responsabilidades conforme al proceso legal.

Fiscalía no responde ante reclamo por accidente de tránsito

La corresponsalía de ABC intentó obtener la versión de la Fiscalía de Cordillera respecto a las denuncias formuladas por los familiares. Para ello, se realizaron consultas a la Dirección de la institución; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Este medio queda abierto a publicar la versión de la Fiscalía y de las demás partes involucradas que deseen pronunciarse sobre el caso.

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