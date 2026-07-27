Incendio en Nápoles: Periodista denuncia brutalidad policial durante su cobertura

En comunicación con ABC Digital, el trabajador de prensa explicó que es vecino del sitio siniestrado. Notó que algo ocurría cuando empezaron a evacuar personas y seguidamente el humo del incendio llegó hasta su vivienda.

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“En ese momento, decidí bajar con mi celular a ver qué estaba pasando. Ahí vi que le subían a esta persona arrestada a la patrullera de la comisaría tercera. Yo había visto que esta persona estaba alertando sobre el fuego antes que lleguen los policías”, dijo Villalba.

Los policías se alteraron por su presencia

En ese momento, se acercó al detenido y le consultó sobre las causas del incendio y de las razones de su arresto. Esa situación molestó a uno de los oficiales intervinientes que reaccionó con furia hacia él.

“Me dijo que deje de grabar, le dije que no había motivos ya que estamos en un país democrático. Él (el policía) se quedó callado y yo dejé de grabar por un momento”, relató la víctima.

Villalba reinició su registro y otro de los uniformados procedió a sacarle el teléfono celular. “Creo que fue el jefe del operativo el que me sacó mi teléfono. Le exigí que me lo devuelva y ahí él ordenó que me detengan”, continuó el hombre de prensa.

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En ese momento fue reducido por tres efectivos quienes lo tiraron al piso y lo esposaron. Al no esposarlo correctamente, le abrieron heridas en las muñecas. “Al llegar a la comisaría me dieron una patada y me tiraron contra una escalera. Al tener las esposas mal colocadas, me produjo un dolor terrible”, aseguró.

¿Por qué lo detuvieron?

Según le explicaron luego de dejarlo en libertad, la detención se produjo porque supuestamente estaba obstruyendo el procedimiento que se estaba llevando a cabo.

“Ellos pusieron en su acta eso, que yo obstaculicé un proceso policial. Yo no quería saber más nada, solo me quería ir y por eso les firmé lo que me pasaron”, detalló.

“Nunca pasé por algo tan humillante”

Lorenzo Villalba aseguró que nunca en todos sus años cómo periodista pasó por una situación similar. “Violaron mis derechos como ciudadano paraguayo”, lamentó

El comunicador estuvo detenido cerca de tres horas, entre las 12 y las 15:30 de ayer domingo. A consecuencia del actuar de los policías, quedó con heridas en el rostro, ambas muñecas y ambos brazos.

“La humillación que me hicieron pasar fue tremenda. No sabía que en esa comisaría había tanta fobia hacia el periodismo y hacia los periodistas”, reflexionó.

Tomará acciones

El periodista aseguró que realizará una denuncia ante el Ministerio Público debido al actuar irregular de los policías.

“Estoy muy indignado como ciudadano. Nunca me maltrataron de esta manera, ni física ni emocionalmente. Es una vergüenza”, cerró.