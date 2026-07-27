Video: baches, cloacas y calles destrozadas en zona de Mercado de Abasto

En imágenes captadas este lunes por ABC TV se puede ver que el empedrado está completamente destrozado, por lo que circular por la zona es riesgoso para cualquier automovilista.

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Además, se vuelve especialmente peligrosa debido a que camiones de gran porte circulan por allí, ya que esta vía es utilizada por proveedores de los comerciantes del Abasto para transportar las mercaderías.

Criadero de mosquitos

Cada pozo en este camino se vuelve un contenedor de basura mezclada con aguas servidas de cloacas y otros desperdicios. Todo esto hace que se conviertan en criaderos de mosquitos y representen un peligro sanitario para los vecinos del lugar.

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Hasta el momento, autoridades municipales no se acercaron al lugar para realizar trabajos de reparación.