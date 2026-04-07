Accidentes frente al Abasto dejan un muerto y múltiples heridos tras serie de atropellos

Un accidente fatal se registró alrededor de las 04:30 de este martes sobre la avenida Defensores del Chaco, frente al Mercado de Abasto de Asunción.

La víctima fue identificada como Salomón Velázquez (42), quien se desempeñaba como carretillero en la zona.

Según los primeros datos, el trabajador se encontraba ayudando a una compradora a trasladar sus productos cuando intentó cruzar la avenida y fue atropellado por un camión.

El conductor del vehículo de gran porte fue sometido al alcotest, cuyo resultado dio negativo. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría jurisdiccional.

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Segundo accidente deja heridos

Poco después de las 06:00 se produjo otro accidente en la misma zona. Un camarógrafo de Telefuturo, identificado como Víctor Román (40), fue atropellado mientras realizaba la cobertura periodística.

El trabajador de prensa estaba en la vereda intentando cruzar la avenida para captar imágenes cuando un vehículo perdió el control y lo embistió.

Antes de impactar contra el camarógrafo, el mismo vehículo atropelló a dos transeúntes que también aguardaban para cruzar la calle. Tanto el camarógrafo como los peatones, identificados como Rogelio Ramón Zárate (27) y Elena López de Leguizamón (68), sufrieron lesiones leves.

De acuerdo con el comisario Humberto Franco, jefe de la Comisaría 16ª Metropolitana, el conductor involucrado en el segundo accidente, identificado como Adolfo Vega Escobar (50), manifestó que perdió el control de su vehículo debido a las imperfecciones de la capa asfáltica y la presencia de agua en la calzada.

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Comerciantes exigen mayor seguridad vial

Tras los accidentes, comerciantes de la zona reiteraron su preocupación por la inseguridad para peatones en el área.

Denunciaron que cruzar la avenida resulta “imposible” debido al intenso tránsito y la falta de infraestructura adecuada. En ese sentido, reclamaron la instalación urgente de un semáforo o un paso peatonal seguro.