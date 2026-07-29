Manifestación de radiólogos frente al Congreso: ¿qué reclaman?

Esta mañana se realizó una manifestación pacífica de radiólogos en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional. La medida busca levantar el veto parcial por parte del Ejecutivo a tres artículos del proyecto de ley (con sanción en ambas Cámaras) “Del ejercicio profesional de la radiología”.

Los tres artículos vetados afectan a la jubilación, el salario y el descanso profiláctico que deben tener los profesionales.

“Todo lo que nosotros contemplamos en esa ley está ajustado a nuestra realidad. Nosotros pasamos por el Ministerio de Salud, pasamos por las comisiones de ambas Cámaras del Congreso, se hicieron todos los estudios correspondientes”, explicó Walter Dávalos, del sindicato de trabajadores del Hospital de Clínicas.

Jubilación

Los manifestantes explican que actualmente se rigen por un sistema jubilatorio de 65 años de edad y 40 de aporte. Por ese motivo, solicitan una equiparación igual a la de otros sectores médicos. Es decir, 55 años de edad y 25 de aporte.

“Hubo casos de compañeros que se jubilaron este año y poco después ya fallecieron. Disfrutaron apenas dos meses de su jubilación. Nos merecemos el mismo respeto que los demás integrantes del estamento médico”, indicó el sindicalista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Salario

En cuanto a la remuneración salarial, Dávalos explicó que los profesionales contratados perciben 3.900.000 guaraníes y los permanentes 4.200.000. “Hay compañeros que ahora están cobrando incluso menos del sueldo mínimo vigente”, denunció.

El riesgo para la salud

Walter Dávalos explicó que, a pesar de contar con equipos de protección para la realización de su trabajo, debido a la precariedad en el sistema de salud pública, deben ceder esos elementos a los familiares o acompañantes de los pacientes que se realizan las radiografías.

Eso genera que queden expuestos a los rayos X. “Nosotros tenemos acumulación de dosis. Eso significa que en el futuro esa acumulación será perjudicial para nuestra salud, por eso pedimos una jubilación más justa”, señaló.

¿Qué dicen desde el Gobierno?

Asimismo, detalló que en Paraguay existen alrededor de 10.000 radiólogos. De estos, este año se jubilarán unos 10 profesionales y recién en cinco años se volverán a jubilar otros 10.

“Ellos (el Ejecutivo) dicen que eso va a ser un perjuicio económico muy grande y eso es mentira. No son solo los trabajadores, hay familias enteras que dependen de ellos”, defendió Dávalos.

La Cámara de Senadores analizará en su sesión ordinaria de esta mañana las modificaciones en la iniciativa que busca dignificar el trabajo de los técnicos y médicos radiólogos en el sistema de salud.