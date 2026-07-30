Caaguazú: hombre fue asesinado a puñaladas, supuestamente por su cuñado

La Policía identificó al presunto autor, quien se encuentra prófugo, mientras que la exconcubina de la víctima fue aprehendida por disposición fiscal.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:35 del miércoles en el patio de una vivienda situada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, en el barrio San Lorenzo de Caaguazú.

La víctima fue identificada como Alvino Fidabel (38 años), domiciliado en el lugar del crimen. De acuerdo con el informe policial de la Comisaría 2 de Caaguazú, el hombre registraba una orden de captura y fue declarado en rebeldía en una causa por abuso sexual en niños.

Según los primeros datos recabados por los intervinientes, Fidabel recibió heridas de arma blanca que le causaron la muerte en el sitio.

La Policía identificó como supuesto autor a Silbino Ramón Ayala (53), quien sería cuñado de la víctima y residía en el mismo barrio. Tras el crimen, el sospechoso se dio a la fuga y permanece con paradero desconocido.

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En el lugar del hecho fue aprehendida María Jorgelina Portillo (42), exconcubina del fallecido y domiciliada en la misma vivienda. La mujer manifestó a los agentes que no presenció el ataque y que se encontraba en el inmueble al momento del hecho. Su aprehensión fue ordenada por el Ministerio Público mientras avanzan las diligencias investigativas.

Tras la comunicación del caso, acudieron al sitio representantes del Ministerio Público, un médico forense, personal de Criminalística y agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y los procedimientos de rigor.

El cuerpo fue inspeccionado por el forense y posteriormente entregado a sus familiares, mientras la Fiscalía prosigue con la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y lograr la captura del presunto autor.