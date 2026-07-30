Emprendedores ofrecen regalos desde G. 5.000 en feria por el Día de la Amistad en Coronel Oviedo

Varios trabajadores independientes instalaron sus mesas con una amplia variedad de obsequios destinados a la ciudadanía.

Los emprendedores se encuentran en el lugar desde el pasado martes y atienden al público desde las 06:00 hasta las 23:00.

La iniciativa busca ofrecer opciones accesibles para quienes deseen regalar algo a un amigo aprovechando la fecha. Los productos que parten desde los G. 5.000 e incluso algunos de menor costo.

La emprendedora Maida Celeste Cáceres Recalde, señaló que existe una gran expectativa por la llegada de más clientes en los próximos días. Indicó que hasta el momento se registra un importante movimiento de ventas y que la intención es permanecer en el sitio hasta el viernes o incluso hasta el sábado 1 de agosto.

La emprendedora comentó además que están recibiendo pedidos personalizados y que cuentan con distintas modalidades de pago, tanto en efectivo como electrónico, con el objetivo de facilitar las compras a los visitantes.

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Por su parte, Jessica Noemí Barrera Burgos, manifestó que la instalación de emprendedores en el sitio durante el Día de la Amistad se ha convertido prácticamente en una tradición en Coronel Oviedo. Según expresó, muchas personas ya identifican el lugar como un punto de referencia para adquirir regalos en esta fecha especial.

Destacó que las ventas están siendo favorables y que existen opciones desde las más económicas hasta las más sofisticadas. Asimismo, solicitó a las autoridades incentivar al emprendedurismo y apoyar este tipo de actividades, que representan una importante ayuda económica para numerosas familias de la ciudad.