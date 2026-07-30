Video: denuncian que ambulancias del SEME sufren averías con paciente a bordo

El Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) se encuentra operando en condiciones precarias. Los propios trabajadores del servicio denunciaron el deplorable estado mecánico de la flota de ambulancias y advierten que los desperfectos técnicos en pleno traslado de pacientes se han vuelto una constante sumamente peligrosa.

A pesar de las promesas de las autoridades, la falta de previsión en el mantenimiento de los vehículos, la carencia de contratos con talleres y la ausencia de servicios de gomería ponen en jaque a todo el sistema.

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Vicente Riveros, representante del sindicato de funcionarios del SEME, relató una de las tantas odiseas que deben pasar diariamente debido a la precariedad de las unidades. El trabajador detalló que, durante un operativo de traslado para una tomografía urgente desde el Hospital de Lambaré hasta el Hospital de Trauma (ex Emergencias Médicas), la ambulancia sufrió la pinchadura de un neumático.

Al intentar solucionar el inconveniente para continuar el servicio, se encontraron con fallas en el diseño del propio móvil.

“Al salir de Emergencias Médicas llantamos. No tuvimos ninguna respuesta de la gente de transporte del SEME y tuvimos que ver cómo solucionar. El acondicionamiento de estos vehículos no fue pensado para una ambulancia; le adaptaron un perno para asegurar la rueda de auxilio, ese perno se torció abajo y no había forma de sacarlo. Tuvimos que ir a una gomería y pagar de nuestro propio bolsillo para poder seguir operando. Si recuperamos o no esa plata después, ya es otra historia”, lamentó el sindicalista.

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Denuncian intervención parche y directores sin experiencia

Desde el gremio de funcionarios apuntan contra el Ministerio de Salud Pública por la falta de un criterio técnico para la designación de los directores.

Señalan que la institución viene arrastrando una “larga historia de crisis” y que los cambios de nombres en el organigrama superior no se traducen en mejoras reales en la calle.

“El director que nos toca hoy fue interventor en un momento de crisis anterior del servicio y resulta que actualmente seguimos en la misma o en una peor situación. Se le cambia al director general, se le cambia a los jefes, pero llamativamente al jefe de Transporte de las administraciones pasadas nunca se lo remueve. Eso nos hace dudar del verdadero propósito de las intervenciones”, reclamó Riveros.

El pedido urgente al Ministerio de Salud

El reclamo de los trabajadores es que el Gabinete de la cartera sanitaria nombre al frente del servicio a profesionales que realmente conozcan la realidad y la dinámica del trabajo extrahospitalario en el terreno.

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Los trabajadores insistieron en que la falta de gestión administrativa no solo pone en riesgo la vida de los pacientes que necesitan llegar a tiempo a un hospital para recibir atención médica compleja, sino que también desprotege al personal operativo, que debe ingeniarse y poner dinero propio para que las pocas ambulancias activas sigan corriendo por las rutas del país.