Lanzan oficialmente la 12.ª Expo Feria Ambiental de Caaguazú

El acto estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Soto (ANR HC) y la primera dama departamental Laura Samudio, quienes estuvieron acompañados por el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Rolando De Barros Barreto Acha. También participaron autoridades departamentales y municipales, representantes de instituciones públicas, organizaciones vinculadas al medio ambiente y miembros de la prensa.

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno Departamental, el MADES y los municipios para promover políticas de conservación, educación ambiental y desarrollo sostenible.

La expo feria se desarrollará los días 12, 13 y 14 de agosto en el Coliseo Departamental El Cerrito, donde se habilitarán espacios de exposición, charlas, actividades educativas, demostraciones de innovación ambiental y presentaciones orientadas al cuidado de los recursos naturales.

El gobernador de Caaguazú Marcelo Soto, señaló que el evento busca generar conciencia sobre la necesidad de proteger el ambiente y fomentar prácticas sostenibles en todos los sectores de la sociedad. Por su parte, el ministro Rolando De Barros Barreto Acha resaltó la relevancia de este tipo de iniciativas para acercar la gestión ambiental a la ciudadanía y fortalecer la participación comunitaria.

La organización invitó a estudiantes, docentes, productores, emprendedores y público en general a participar de las tres jornadas, que tendrán como eje central la protección de los recursos naturales y la construcción de un futuro más sostenible para el departamento de Caaguazú.