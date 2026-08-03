Video: exdiputada argentina “Lilita” Carrió visitó Asunción y esto fue lo que mostró

Recientemente, la exdiputada argentina Elisa “Lilita” Carrió, publicó en sus redes sociales un par de videos sobre su visita a la capital de nuestro país, Asunción.

En uno de los materiales, la abogada mostró un recorrido por el Gran Hotel Paraguay, un sitio emblemático que se vincula históricamente al prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento, ya que se hospedó ahí y luego vivió al lado.

Entre sus declaraciones, la argentina expresó un descontento hacia las autoridades diplomáticas de su país ante el estado en el que se encuentra el Colegio Argentino que había cerrado sus puertas definitivamente en 2018 tras 35 años de funcionamiento.

El mencionado colegio funcionó donde Sarmiento pasó sus últimos días de vida; como se mencionaba, exactamente al lado del Gran Hotel del Paraguay.

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“Lilita” Carrió en Paraguay

Otro de sus videos muestra que participó de una fiesta donde cantó la tradicional canción ‘Galopera’, que según sus palabras, “en honor a todo el Paraguay que amo”. En este encuentro se lo vio como participante el comunicador Bruno Masi.

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En el 2017, el diario Clarín de Argentina había publicado que Carrió fue víctima de un “espionaje”, inclusive mientras se encontraba durante una visita en el territorio nacional cuando aún era diputada.

En esa ocasión había declarado que vino al Paraguay en búsqueda de información sobre vínculos de políticos argentinos con el narcotráfico sobre el río Paraná.

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