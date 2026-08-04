Hugo Javier cumplirá su condena en la cárcel Industrial Esperanza

El Ministerio de Justicia, a través de la Resolución N° 705 de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, autorizó oficialmente al director de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza a recibir al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, en calidad de recluso.

El “Número 2″ se presentó este martes ante el Departamento Judicial de la Policía Nacional, luego de que el juez de Ejecución Penal, Carlos Luis Mendoza Peña, dictara formalmente la orden de captura en su contra para hacer efectiva la pena de 10 años de privación de libertad por el multimillonario desvío de fondos públicos durante la emergencia sanitaria del COVID-19.

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La normativa firmada por el Ministerio Público ordena, además, una revisión médica inmediata al momento de su ingreso para constatar su estado de salud y abrir el legajo correspondiente.

Este establecimiento, ubicado dentro del complejo penitenciario del barrio Tacumbú de Asunción, cuenta con un régimen enfocado en la reinserción. Se caracteriza por albergar a reclusos con perfiles de baja peligrosidad o condenados por delitos económicos y administrativos.

Personal médico o paramédico del penal debe emitir un informe general e integrado sobre la condición física con la que llega el exjefe departamental.

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Una condena por saquear fondos de la pandemia

La orden que hoy envía al “Número 2” a la cárcel se fundamenta en la Sentencia Definitiva del 4 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón.

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El colegiado probó la responsabilidad penal del exgobernador en un esquema corrupto que causó un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a las arcas públicas.

Durante el juicio oral quedó demostrado cómo la administración de González Alegre montó un sistema de “obras fantasmas” mediante la transferencia irregular de recursos de emergencia otorgados por el Gobierno central en 2020.