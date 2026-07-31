Médicos ratifican huelga nacional en agosto: ¿cuándo va a ser?

Según la presidenta de Sinamed, Rossana González, la huelga se llevará a cabo del 24 al 28 de agosto próximo en todo el país.

Asimismo, citó que la medida de fuerza está firme tras no recibir propuestas concretas en las mesas de negociación con el Ministerio de Salud y el de Economía referente a los reajustes salariales.

Además, el sindicato solicita un incremento de 3 millones de guaraníes por vinculación, ya que según González, el gremio no recibe reajustes desde el 2012, esto mientras el poder adquisitivo cayó tras pasar de ganar el equivalente a 2.8 salarios mínimos a solo 1.5 actualmente.

También la doctora apuntó que el Gobierno invierte millones de dólares en la construcción de hospitales, sin embargo, se mantienen los salarios precarios o inclusive ni se podría contratar a profesionales para los nuevos centros médicos.

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Atención médica garantizada

Pese a la huelga, González confirmó que estará garantizada la atención en urgencias, emergencias, terapia intensiva y diálisis, aunque de igual manera, instan a la ciudadanía a acudir a los hospitales para reprogramar consultas y cirugías que coincidan con los cinco días de paro nacional.

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“Obviamente no vamos a poner en riesgo la vida de absolutamente nadie. Jamás tuvimos la idea de parar completamente; no podemos hacer lo que hacen otros gremios. Que hoy se suspenden las clases, no, hoy no se mueven los camiones, transportes; no podemos hacer eso porque ni cinco minutos aguantaría el sistema. Morirían muchísimas personas”, aseveró.

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