Huelga de Médicos: Solo agremiados pueden adherirse advierte Barán y anuncia continuación de negociaciones

Durante la Jornada de Atención Integral desarrollada en el distrito de Alto Verá, en el departamento de Itapúa, la titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), María Teresa Barán, advirtió a los profesionales de la salud que solamente los agremiados pueden adherirse a la huelga de médicos, prevista del 24 al 28 de agosto.

Sostuvo que cuentan con una lista de quienes son los asociados al Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).

La titular del MSPBS manifestó que está trabajando “con todos los directores regionales en el plan de contingencia porque también es importante recalcar que solamente pueden ir a la huelga aquellos médicos que están asociados al sindicato y al gremio; aquellos médicos que no están asociados a sindicatos o al gremio no pueden hacer esa huelga, y bueno, nosotros ya tenemos esa lista de los que son los asociados al Sinamed y con eso vamos a trabajar para evitar que no se resientan los servicios”, puntualizó.

Explicó que ya hubo una reunión tripartita en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), pero que, tras no llegar a un acuerdo, quedó en un cuarto intermedio. Detalló que el próximo 4 de agosto continuará la negociación y que la intención del Gobierno es destrabar la medida de fuerza.

Expresó que “nosotros entendemos que esto es un derecho que tiene el médico de reclamar. Nosotros, como Ministerio de Salud y como Gobierno del Paraguay, hemos dado claras señales de que sí está en nuestra agenda mejorar las condiciones salariales de los médicos, porque Salud Pública fue el primero en cumplir con las 12 horas universales por contrato”, indicó.

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El reclamo

Según detallaron los agremiados, el salario de los médicos no es reajustado desde el año 2012. Esto generó un descenso del poder adquisitivo del 78%. Según los cálculos que realizan, esto representaría una necesidad de aumento de alrededor de G. 3.000.000.

Entretanto, la titular de la cartera sanitaria manifestó que “hoy un médico que tiene un contrato gana G. 5 millones por 12 horas semanales y, generalmente, los médicos, el 80%, tienen dos vinculaciones, o sea, tienen dos contratos que son de G. 10 millones por 24 horas semanales y algunos médicos tienen hasta tres contratos, que son 36 horas semanales; G. 15 millones; y, por el otro lado, a los médicos que hacen terapia intensiva, por ley también se les da un salario mínimo por la labor riesgosa que tiene”, afirmó.

“Por primera vez en esta administración le hemos aumentado el salario a los médicos residentes que tenían G. 4 millones; le aumentamos a G. 6 millones”, resaltó Barán.

Los sindicalistas habrían rechazado una primera oferta de aumento de G. 500 mil, que sería solamente para los nombrados, durante la primera reunión tripartita.

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Falta de medicamentos

La ministra fue consultada por la falta de medicamentos, como la insulina, en el Puesto de Salud de Caronay, situación que se replica en muchas dependencias del sistema de salud. Con relación a esto, afirmó que hubo desabastecimiento, pero que se está trabajando para normalizar la disponibilidad.

Ahondó en el tema para referir que “el gran problema que hoy tenemos es el problema que tenemos con el IPS, ¿verdad?, donde también le estamos apoyando al asegurado del IPS dándole insumos y medicamentos y eso trajo aparejado estos pequeños inconvenientes que hoy tenemos, pero que nosotros decimos que no podemos dejar de darle la mano al asegurado del IPS, que está pasando por esta necesidad también”, subrayó.

Sobre el caso de Alto Verá, refirió que “Itapúa es el departamento donde más se trabaja de forma complementaria con el IPS y yo creo que ese es el camino”. En contrapartida, refirió que el trabajo colaborativo ayuda a paliar la falta de especialistas.