Yaguarón: estudiantes rescatan la memoria hídrica a través de una cartografía participativa

El proyecto de la Memoria Hídrica integró los saberes locales de estudiantes, docentes y familias de la Escuela de la compañía Curupayty, en este distrito, sobre la cartografía participativa de la comunidad.

La iniciativa se desarrolló con el objetivo de rescatar la memoria viva ligada a los cauces hídricos y humedales del departamento de Paraguarí mediante un trabajo colectivo.

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El emprendimiento promueve la participación activa de los alumnos del tercer ciclo y del Programa de Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA). Los estudiantes fueron capacitados sobre humedales, servicios ecosistémicos, agua, clima y producción sostenible para aplicar prácticas responsables de cuidado hídrico en cultivos y en el uso diario del hogar.

La promoción del uso racional del recurso y la protección del medio ambiente quedaron plasmadas en ilustraciones explicativas y huertas escolares.

Al respecto, la responsable del proyecto, Daniela Agüero, resaltó el gran compromiso demostrado por los jóvenes en cada taller.

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Recibieron implementos agrícolas

La propuesta pedagógica se estructuró en la construcción participativa de la historia ambiental comunitaria, la realización de talleres de formación y el fortalecimiento práctico del IPA. La institución recibió la dotación de implementos y herramientas agrícolas destinadas a la huerta escolar para desarrollar una producción sostenible y el resguardo natural.

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La implementación de las actividades operativas fue solventada por la organización no gubernamental Asociación para la Educación en Derechos Humanos (Asoedhu), mediante el programa “Cartografías Líquidas” de acción ciudadana.