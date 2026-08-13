Nueva Germania: ancianos viven de la caridad de la ciudadanía

En las redes sociales aparecen hablando en alemán y repentinamente cambian de idioma y relatan en guaraní sus vivencias en el patio de la casa, donde también aparecen cultivos de hortalizas para la subsistencia.

Ello son dos hermanos ya ancianos. Son descendientes de alemanes, cuyos padres habían llegado a la zona para trabajar en la agricultura. Los mismos viven solos en la ex casa paterna, ubicada en la compañía Costa Norte del distrito de Nueva Germania, departamento de San Pedro.

Federico y Máximo Schweiger, de 81 y 87 años, últimamente dependen mucho de la solidaridad de la gente. A pesar de que ambos son beneficiarios del programa de la pensión alimentaria, los recursos no son suficientes para cubrir los gastos de la manutención, debido a que gran parte de ese dinero invierten en la compra de medicamentos y ya no sobra para otras cosas, señalaron.

En lo que concierne a la ayuda de la gente, Federico Schweiger señaló que, si no fuera por la solidaridad de la ciudadanía, el problema de ellos ya iba a estar peor, atendiendo a que los dos hermanos ya no están en condiciones de realizar trabajos pesados. Aunque, por la situación de pobreza en que se encuentran, tratan de luchar contra las adversidades, aseveró.

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Le robaron la motosierra

En otro momento, Federico comentó que recientemente le robaron una motosierra de la casa, cuyo elemento de trabajo era utilizado para la elaboración de leña extraída de la finca que les quedó como herencia de sus padres. Haciendo un especial pedido a la ciudadanía para proveerle de una motosierra, aunque sea de segunda mano, con el objetivo de seguir realizando la tarea que venían haciendo juntos para poder conseguir un poco de dinero con la venta de la leña, enfatizó.

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Por otra parte, manifestó que hasta hace un tiempo cercano producía suficiente cantidad de productos frutihortícolas, pero que actualmente la producción disminuyó considerablemente debido a que ambos ya no pueden mantener en condiciones las parcelas cultivadas por su avanzada edad, por lo que se vieron obligados a pedir ayuda a las personas de bien, agregó.

Cualquier ayuda que la gente quiera hacer llegar a los ancianos puede comunicarse al número de teléfono móvil 0987 418600, para coordinar la entrega de los aportes que quieran enviar, ya sean mercaderías, medicamentos, dinero en efectivo u otra clase de asistencia.