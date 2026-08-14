Nacionales
14 de agosto de 2026 a la - 11:15

El PPP denuncia crisis en salud y educación a tres años del “vamos a estar mejor” de Peña

Integrantes del Partido Paraguay Pyahura e manifestaron frente al Panteón de los Héroes para recordar que a tres años de la asunción de Santiago Peña como presidente, no se está mejor.
Integrantes del Partido Paraguay Pyahura e manifestaron frente al Panteón de los Héroes para recordar que a tres años de la asunción de Santiago Peña como presidente, no se está mejor.