Escuelas rinden homenaje a la bandera y celebran el Día del Niño

En el marco de la conmemoración por el Día Nacional de la Bandera, diversas instituciones educativas llevaron a cabo emotivas ceremonias para rendir tributo al pabellón patrio y fomentar los valores cívicos en las nuevas generaciones.

Las jornadas estuvieron marcadas por el respeto y la solemnidad del tradicional izamiento del pabellón patrio y la entonación fervorosa del Himno Nacional, donde estudiantes, docentes y padres de familia se unieron para celebrar la identidad nacional.

Uno de los momentos más destacados se vivió en la Escuela Elisa Alicia Lynch, cuyos alumnos reafirmaron su compromiso con la patria.

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La fecha también sirvió como escenario para la doble celebración, ya que las instituciones combinaron el fervor patriótico con los festejos por el Día del Niño.

De este modo, tras los actos solemnes, los patios escolares se llenaron de alegría, juegos y actividades recreativas, regalando a los más pequeños una jornada inolvidable que unió el civismo con la diversión.