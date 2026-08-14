Nacionales
14 de agosto de 2026 a la - 11:51

Hoy cumple un mes conectada al corazón artificial, y piden un corazón para Mía

Mía junto a su familia espera que pronto llegue un ángel donante a su vida.
Mía junto a su familia espera que pronto llegue un ángel donante a su vida.Lucía González