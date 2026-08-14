Nacionales
14 de agosto de 2026 a la - 11:25

Mafia en IPS: Fiscalía pide informes clave mientras avanza el proceso contra Bataglia y Brítez

El agente fiscal Julio Ortiz junto al actual titular de la previsional, Isaías Fretes
El agente fiscal Julio Ortiz junto al actual titular de la previsional, Isaías Fretesgentileza